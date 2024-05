ONLINE: DAC Dunajská Streda - FC Spartak Trnava, Niké liga (skupina o titul, 9. kolo, LIVE)

Alexander Popović vyriešil zákrokom rohový kop trnavského Spartaku. Parádna návšteva v MOL aréne to ocenila potleskom.

Christián Herc má bolesti pravej nohy. Dunajskostredský realizačný tím už to bude riešiť výmenou hráčov.

Prešli dve tretiny základnej hracej doby zápasu. Dunajskú po zmene strán poslal do vedenia Francúz Yapi. Trnava zatiaľ gólovo neúspešná.

Trusa zlikvidovaný v pokutovom území, ale bola to čistá robota hosťujúcej defenzívy.

Dunajská Streda dala gól! Skvelý oblúčik Dimuna do pokutového územia. Voľný priestor na nábeh pred päťku využil striedajúci ROMARIC YAPI a vonkajškom pekne umiestnil pokus k pravej žrdi. Asistencia: Milan Dimun.

Dominik Takáč maximálne koncentrovaný vo svojej bráne. Odkopol loptu do bezpečia.

Traja hráči Trnavy boli zapojení do útočenia Spartaka. Na čele figuroval Štefánik. Popović vyskočil smerom pod brvno, ale nezasahoval.

