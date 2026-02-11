DAC podáva sťažnosť, že pomohli Slovanu a hromží: Dvojitý meter. Dokedy?

Na snímke dym z pyrotechniky, ktorý spôsobil prerušenie zápasu 19. kola Niké ligy FC DAC 1904 Dunajská Streda - ŠK Slovan.
Fotogaléria (17)
Na snímke dym z pyrotechniky, ktorý spôsobil prerušenie zápasu 19. kola Niké ligy FC DAC 1904 Dunajská Streda - ŠK Slovan. (Autor: TASR)
Sportnet|11. feb 2026 o 11:41
ShareTweet2

Kritika smeruje najmä k systému VAR.

DAC podal oficiálnu sťažnosť na výkon rozhodcov, pričom kritika smeruje najmä k systému VAR. Duel 19. kola Niké ligy medzi DAC 1904 Dunajská Streda a Slovanom Bratislava, ktorý sa skončil víťazstvom hostí 3:0, tak bude mať ešte administratívnu dohru.

DAC vo svojom stanovisku uvádza, že podľa jeho názoru došlo k viacerým závažným pochybeniam, ktoré ovplyvnili priebeh aj výsledok stretnutia. Kritika smeruje najmä na VAR rozhodcu Martina Dohála.

Prvý sporný moment nastal v 12. minúte, keď bol uznaný vedúci gól hostí, ktorého autorom bol Artur Gajdoš. Podľa DAC-u akcii predchádzalo zahranie lopty rukou Cesara Blackmana, ktorý následne asistoval pri góle.

Fotogaléria zo zápasu DAC Dunajská Streda - ŠK Slovan Bratislava (Niké liga - 19. kolo)
Na snímke futbalista DAC-u Nino Kukovec (uprostred) a hráč Slovana Svetozar Markovič bojujú o loptu v zápase 19. kola futbalovej Niké ligy FC DAC 1904 Dunajská Streda - ŠK Slovan Bratislava.
Na snímke dym z pyrotechniky, ktorý spôsobil prerušenie zápasu 19. kola Niké ligy FC DAC 1904 Dunajská Streda - ŠK Slovan Bratislava.
Na snímke dym z pyrotechniky, ktorý spôsobil prerušenie zápasu 19. kola Niké ligy FC DAC 1904 Dunajská Streda - ŠK Slovan Bratislava.
Na snímke futbaloví fanúšikovia Slovana povzbudzujú počas zápasu 19. kola Niké ligy FC DAC 1904 Dunajská Streda - ŠK Slovan Bratislava.
17 fotografií
Na snímke futbalista DAC-u Alioune Sylla (uprostred), hráči Slovana Rahim Ibrahim (vľavo) a Peter Pokorný (vpravo) bojujú o loptu počas zápasu 19. kola Niké ligy FC DAC 1904 Dunajská Streda - ŠK Slovan Bratislava.Na snímke legendárny tréner Karol Pecze (vľavo), ktorý oslavuje 80. narodeniny, má slávnostný výkop pred derby zápasom 19. kola futbalovej Niké ligy FC DAC 1904 Dunajská Streda - ŠK Slovan Bratislava.Na snímke legendárny tréner Karol Pecze (vľavo), ktorý oslavuje 80. narodeniny, diskutuje s Oszkárom Világim pred derby zápasom 19. kola futbalovej Niké ligy FC DAC 1904 Dunajská Streda - ŠK Slovan Bratislava.Na snímke futbalista DAC-u Ammar Ramadan (vľavo) a kapitán Slovana Vladimír Weiss ml. bojujú o loptu v zápase 19. kola futbalovej Niké ligy FC DAC 1904 Dunajská Streda - ŠK Slovan Bratislava.Na snímke futbalista DAC-u Samsindin Ouro (druhý vľavo) a hráč Slovana Rahim Ibrahim (v popredí) bojujú o loptu v zápase 19. kola futbalovej Niké ligy FC DAC 1904 Dunajská Streda - ŠK Slovan Bratislava.Na snímke futbaloví fanúšikovia Slovana a pyrotechnika počas zápasu 19. kola Niké ligy FC DAC 1904 Dunajská Streda - ŠK Slovan Bratislava.Na snímke legendárny tréner Karol Pecze (vpravo), ktorému tréner Slovana Vladimír Weiss st. gratuluje k jeho 80. narodeninám pred zápasom 19. kola futbalovej Niké ligy FC DAC 1904 Dunajská Streda - ŠK Slovan Bratislava.Na snímke futbaloví fanúšikovia DAC-u počas zápasu 19. kola Niké ligy FC DAC 1904 Dunajská Streda - ŠK Slovan Bratislava.Na snímke futbalista DAC-u Ammar Ramadan(vľavo) a hráč Slovana César Blackman bojujú o loptu v zápase 19. kola futbalovej Niké ligy FC DAC 1904 Dunajská Streda - ŠK Slovan Bratislava.Na snímke tréner Slovana Vladimír Weiss st. sleduje zápas 19. kola futbalovej Niké ligy FC DAC 1904 Dunajská Streda - ŠK Slovan Bratislava.Na snímke tréner DAC-u Branislav Fodrek sleduje zápas 19. kola futbalovej Niké ligy FC DAC 1904 Dunajská Streda - ŠK Slovan Bratislava.Futbalisti Slovana sa tešia z druhého gólu počas zápasu 19. kola Niké ligy FC DAC 1904 Dunajská Streda - ŠK Slovan Bratislava.Na snímke futbalista Slovana Sandro Cruz (vpravo) a hráč DAC-u Máté Tuboly bojujú o loptu počas zápasu 19. kola Niké ligy FC DAC 1904 Dunajská Streda - ŠK Slovan Bratislava.

„Išlo o úmyselné a vedomé zahranie rukou, na ktoré mal reagovať hlavný rozhodca aj systém VAR. Napriek tomu bola situácia posúdená nesprávne a gól bol uznaný,“ uviedol klub.

Pokutový kop a protesty

Zo záberov vyplýva, že Blackman sa lopty rukou skutočne dotkol, išlo však o moment pri nekoordinovanom páde, pričom otázka úmyslu zostáva predmetom interpretácie. Podobné situácie bývajú posudzované individuálne podľa okolností.

Slovan totálne ovládol najväčší hit. Mužom zápasu bol mladík, ktorý veľa nehrával
Súvisiaci článok
Slovan totálne ovládol najväčší hit. Mužom zápasu bol mladík, ktorý veľa nehrával

Druhá situácia prišla v 42. minúte, keď rozhodcovia nariadili pokutový kop po súboji brankára DAC Jana-Christophera Bartelsa s útočníkom Slovana Mykolom Kukharevyčom.

Domáci považujú jedenástku za neopodstatnenú a tvrdia, že hosťujúci hráč pád simuloval.

Nesúhlasia ani so žltou kartou pre svojho brankára.

DAC zároveň zdôraznil, že podľa jeho názoru nejde o ojedinelý incident.

DAC: Situácie sa opakujú

„Nejde o jeden zápas ani o emócie po prehre. Ide o dlhodobo sa opakujúci problém, na ktorý náš klub upozorňuje už niekoľko rokov. V minulosti boli naše argumenty v niektorých prípadoch uznané a rozhodcovia niesli následky.

Napriek tomu sa však rovnaké alebo veľmi podobné situácie naďalej opakujú, vrátane víkendového derby. Takýto stav považujeme za neudržateľný a podkopávajúci dôveru v regulárnosť súťaže,“ uvádza klub v stanovisku.

VIDEO: Klub zverejnil video so spornými situáciami

Podľa DAC-u v sobotu „zlyhal nielen hlavný rozhodca, ale predovšetkým systém VAR“, ktorý mal zasiahnuť pri uznaní gólu po údajnom vedomom zahraní rukou aj pri nariadení pokutového kopu. Klub poukázal aj na to, že išlo o rozhodcov z listiny FIFA, ktorí by mali predstavovať najvyšší štandard profesionality.

Dvojitý meter?

„V podanej sťažnosti sme vyzvali Komisiu rozhodcov SFZ, aby sa týmito pochybeniami zaoberala dôsledne a prijala rázne opatrenia. Slovenský futbalový zväz už nemôže reagovať selektívne. Dvojitý meter oslabuje dôveru klubov aj fanúšikov,“ uvádza sa ďalej v stanovisku. DAC zároveň položil otázku:

VIDEO: Faul brankára

„Dokedy sa budú podobné situácie opakovať a dokedy bude dôvera v spravodlivosť súťaže ďalej erodovať? Mlčanie nie je riešením. Mlčanie by znamenalo súhlas. Náš klub ho odmieta.“

Reakcia rozhodcu

K situácii s pokutovým kopom sa pre televíziu Markíza vyjadril aj hlavný rozhodca stretnutia Michal Očenáš.

„Bol som v optimálnom pozičnom postavení a nariadil som pokutový kop za podrazenie súpera v jasnej gólovej príležitosti. Všetky rozhodnutia sú kontrolované systémom VAR, takže keby som pochybil, respektíve rozhodnutie by bolo nesprávne, VAR ma zavolá na vzhliadnutie situácie,“ uviedol Očenáš.

Brankár príliš neprotestoval

V prípade pokutového kopu zrejme došlo medzi hráčmi ku kontaktu, hoci intenzita a následný pád útočníka môžu vyvolávať diskusiu. Samotný brankár Bartels proti verdiktu výraznejšie neprotestoval.

Posila Slovana ihneď zaskočila. Niektorí to nevedia ani po 10 rokoch, tvrdí Weiss
Súvisiaci článok
Posila Slovana ihneď zaskočila. Niektorí to nevedia ani po 10 rokoch, tvrdí Weiss

Rozhodnutia tak možno označiť za sporné, no z dostupných informácií nemožno jednoznačne konštatovať, že by rozhodca konal v rozpore s pravidlami alebo úmyselne poškodil jeden z tímov.

Výsledok stretnutia – víťazstvo Slovana 3:0 – zostáva v platnosti. O podanej sťažnosti bude rozhodovať príslušná komisia Slovenského futbalového zväzu.

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
19
13
3
3
41:26
42
V
V
P
P
V
2
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
19
11
5
3
34:16
38
P
V
V
V
R
3
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
19
11
4
4
43:25
37
V
P
P
P
V
4
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
19
11
3
5
35:19
36
R
V
P
V
V
5
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
19
8
3
8
32:28
27
V
P
V
P
V
6
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
19
7
5
7
29:31
26
R
V
P
P
V
7
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
19
6
5
8
21:26
23
V
R
V
V
R
8
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
19
4
8
7
19:26
20
P
P
R
V
R
9
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
19
5
4
10
20:30
19
P
P
R
P
V
10
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
19
5
3
11
14:35
18
P
R
R
P
P
11
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
19
5
2
12
27:39
17
V
V
V
R
P
12
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
19
2
7
10
16:30
13
P
P
R
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Slovensko

    Na snímke dym z pyrotechniky, ktorý spôsobil prerušenie zápasu 19. kola Niké ligy FC DAC 1904 Dunajská Streda - ŠK Slovan.
    Na snímke dym z pyrotechniky, ktorý spôsobil prerušenie zápasu 19. kola Niké ligy FC DAC 1904 Dunajská Streda - ŠK Slovan.
    DAC podáva sťažnosť, že pomohli Slovanu a hromží: Dvojitý meter. Dokedy?
    dnes 11:41|2
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Slovensko»DAC podáva sťažnosť, že pomohli Slovanu a hromží: Dvojitý meter. Dokedy?