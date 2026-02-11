DAC podáva sťažnosť, že pomohli Slovanu a hromží: Dvojitý meter. Dokedy?

DAC podal oficiálnu sťažnosť na výkon rozhodcov, pričom kritika smeruje najmä k systému VAR. Duel 19. kola Niké ligy medzi DAC 1904 Dunajská Streda a Slovanom Bratislava, ktorý sa skončil víťazstvom hostí 3:0, tak bude mať ešte administratívnu dohru.
DAC vo svojom stanovisku uvádza, že podľa jeho názoru došlo k viacerým závažným pochybeniam, ktoré ovplyvnili priebeh aj výsledok stretnutia. Kritika smeruje najmä na VAR rozhodcu Martina Dohála.
Prvý sporný moment nastal v 12. minúte, keď bol uznaný vedúci gól hostí, ktorého autorom bol Artur Gajdoš. Podľa DAC-u akcii predchádzalo zahranie lopty rukou Cesara Blackmana, ktorý následne asistoval pri góle.
„Išlo o úmyselné a vedomé zahranie rukou, na ktoré mal reagovať hlavný rozhodca aj systém VAR. Napriek tomu bola situácia posúdená nesprávne a gól bol uznaný,“ uviedol klub.
Pokutový kop a protesty
Zo záberov vyplýva, že Blackman sa lopty rukou skutočne dotkol, išlo však o moment pri nekoordinovanom páde, pričom otázka úmyslu zostáva predmetom interpretácie. Podobné situácie bývajú posudzované individuálne podľa okolností.
Druhá situácia prišla v 42. minúte, keď rozhodcovia nariadili pokutový kop po súboji brankára DAC Jana-Christophera Bartelsa s útočníkom Slovana Mykolom Kukharevyčom.
Domáci považujú jedenástku za neopodstatnenú a tvrdia, že hosťujúci hráč pád simuloval.
Nesúhlasia ani so žltou kartou pre svojho brankára.
DAC zároveň zdôraznil, že podľa jeho názoru nejde o ojedinelý incident.
DAC: Situácie sa opakujú
„Nejde o jeden zápas ani o emócie po prehre. Ide o dlhodobo sa opakujúci problém, na ktorý náš klub upozorňuje už niekoľko rokov. V minulosti boli naše argumenty v niektorých prípadoch uznané a rozhodcovia niesli následky.
Napriek tomu sa však rovnaké alebo veľmi podobné situácie naďalej opakujú, vrátane víkendového derby. Takýto stav považujeme za neudržateľný a podkopávajúci dôveru v regulárnosť súťaže,“ uvádza klub v stanovisku.
VIDEO: Klub zverejnil video so spornými situáciami
Podľa DAC-u v sobotu „zlyhal nielen hlavný rozhodca, ale predovšetkým systém VAR“, ktorý mal zasiahnuť pri uznaní gólu po údajnom vedomom zahraní rukou aj pri nariadení pokutového kopu. Klub poukázal aj na to, že išlo o rozhodcov z listiny FIFA, ktorí by mali predstavovať najvyšší štandard profesionality.
Dvojitý meter?
„V podanej sťažnosti sme vyzvali Komisiu rozhodcov SFZ, aby sa týmito pochybeniami zaoberala dôsledne a prijala rázne opatrenia. Slovenský futbalový zväz už nemôže reagovať selektívne. Dvojitý meter oslabuje dôveru klubov aj fanúšikov,“ uvádza sa ďalej v stanovisku. DAC zároveň položil otázku:
VIDEO: Faul brankára
„Dokedy sa budú podobné situácie opakovať a dokedy bude dôvera v spravodlivosť súťaže ďalej erodovať? Mlčanie nie je riešením. Mlčanie by znamenalo súhlas. Náš klub ho odmieta.“
Reakcia rozhodcu
K situácii s pokutovým kopom sa pre televíziu Markíza vyjadril aj hlavný rozhodca stretnutia Michal Očenáš.
„Bol som v optimálnom pozičnom postavení a nariadil som pokutový kop za podrazenie súpera v jasnej gólovej príležitosti. Všetky rozhodnutia sú kontrolované systémom VAR, takže keby som pochybil, respektíve rozhodnutie by bolo nesprávne, VAR ma zavolá na vzhliadnutie situácie,“ uviedol Očenáš.
Brankár príliš neprotestoval
V prípade pokutového kopu zrejme došlo medzi hráčmi ku kontaktu, hoci intenzita a následný pád útočníka môžu vyvolávať diskusiu. Samotný brankár Bartels proti verdiktu výraznejšie neprotestoval.
Rozhodnutia tak možno označiť za sporné, no z dostupných informácií nemožno jednoznačne konštatovať, že by rozhodca konal v rozpore s pravidlami alebo úmyselne poškodil jeden z tímov.
Výsledok stretnutia – víťazstvo Slovana 3:0 – zostáva v platnosti. O podanej sťažnosti bude rozhodovať príslušná komisia Slovenského futbalového zväzu.