Slovan totálne ovládol najväčší hit. Mužom zápasu bol mladík, ktorý veľa nehrával

Artur Gajdoš odohral najlepší zápas od svojho príchodu do Slovana Bratislava.
Dvadsaťdvaročný stredopoliar bol mužom šlágra 19. kola Niké ligy v Dunajskej Strede, keď dvoma gólmi rozhodol o víťazstve úradujúceho majstra 3:0. Slovan vyhral zaslúžene, bol jasne lepší a na ihrisku DAC dominoval.
O to väčšiu váhu má Gajdošov výkon, že v jarnej časti sezóny dovtedy odohral iba sedem ligových zápasov, z toho len štyrikrát v základnej zostave.
Na konte mal dokopy iba 382 minút. V Dunajskej Strede však ukázal, prečo sa o ňom hovorí ako o veľkom talente – a prečo môže byť lídrom slovenského majstra.
Šanca po dlhom čase
Slovan išiel do vedenia už v 12. minúte, keď Slovan využil rýchly protiútok, ktorý práve Gajdoš chladnokrvne zakončil.
„Dal som mu šancu po dlhšom čase. Mal zdravotné problémy a absolvoval celú prípravu. Dnes som sa rozhodol preňho. Takto by som si ho predstavoval,“ chválil tréner Slovana Vladimír Weiss st.
„Stále mu hovorím, že futbal hrať vie. Ak bude viac behať, tak ako dnes, bude platný hráč,“ dodal.
Gajdoš bol všade – aktívny, odvážny, nebezpečný. Jeho výkon ocenil aj portál Transfermarkt, ktorý mu udelil najvyššiu známku 9,4.
„Gajdoš bol najlepší hráč na ihrisku,“ priznal Weiss.
Pyrotechnika, penalta a Trnovský
Zápas sledovalo 9301 divákov. Po úvodnom góle však prišlo vyše 15-minútové prerušenie pre nízku viditeľnosť spôsobenú pyrotechnikou v sektore hostí. Po návrate na ihrisko mohli domáci vyrovnať z penalty, no Ammar Ramadan zlyhal.
Brankár Martin Trnovský, ktorý nahradil zranenú jednotku Dominika Takáča, jeho pokus vystihol. Strela bola veľmi slabá a zle umiestnená.
Práve tento moment bol pre vývoj zápasu tiež kľúčový.
Červená karta a rozhodnutý duel
Slovan bol lepší už dovtedy, no definitívne zlomil odpor domácich v druhom polčase, keď DAC dohrával po červenej karte Juliena Bationa (49. minúta) v oslabení. Od tej chvíle mali hostia zápas plne pod kontrolou a pridali ďalšie góly.
„Dôležité víťazstvo – po dobrom taktickom výkone. Boli sme trpezliví a dobre sme vykrývali zóny. Dunajská Streda prehrala 0:3, ale hrala výborne. To, čo som od nich čakal, aj hrali. Po červenej karte to bolo rozhodnuté. Je to veľmi dôležité víťazstvo pre pohodu v tíme,“ hodnotil Weiss.
„Bol to výborný zápas pre ľudí. Sme radi za zodpovedný výkon,“ dodal.
Slovan ako pokropený živou vodou
Kým na jeseň pôsobili slovanisti miestami vyhorene, v prvom jarnom kole vyzerali ako pokropení živou vodou. O to viac vyniklo, že Slovan vyhral na pôde najväčšieho rivala úplne presvedčivo.
Zaujímavosťou je, že ešte pred zápasom zazneli sebavedomé slová výkonného riaditeľa DAC Jana Van Daeleho:
„Cítim, že náš tím je pripravený bojovať o najvyššie priečky, lebo naše ambície musia byť najvyššie. Odkedy prevzal tím Fodrek (november 2024, pozn. red.), prehrali sme iba tri zápasy.“
Tieto slová akoby slovanistov ešte viac motivovali. Na ihrisku jasne ukázali, kto je úradujúcim majstrom.
Slovan v tejto sezóne vyhral aj prvý domáci zápas s DAC - 3:2.
Weiss mladší ožil, skúsenosti rozhodli
Výborný zápas odohral aj 36-ročný kapitán Vladimír Weiss junior.V jesennej časti si nepripísal ani gól, ani asistenciu, no proti DAC patril k najlepším. Pridal asistenciu, bol mimoriadne aktívny a pôsobil, akoby mal o desať rokov menej.
Tréner Weiss vyzdvihol aj ďalších hráčov:
„DAC má dobré mužstvo, sú tam mladší chlapci ako naši. Aj Vlado (Weiss, pozn. red.) hral dnes výborne, aj Kucharevič, Nino Marcelli urobil veľa práce. Máme kvalitu a obrovské skúsenosti.“
Slovan na čele, DAC stále rival
Slovanisti si víťazstvom udržali vedenie v tabuľke a pred DAC majú náskok štyroch bodov.
„Liga sa iba rozbieha, DAC je stále náš najväčší rival v boji o titul. Vzadu sme boli kompaktní. Trnovský nás podržal, čo bol rozhodujúci moment,“ uzavrel Weiss.
Slovan vyhral v Dunajskej Strede zaslúžene, bol lepší vo všetkých smeroch – a Artur Gajdoš konečne ukázal, prečo sa od neho čaká veľa.