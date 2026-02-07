Absolútne nezvládnutý šláger. DAC proti Slovanu zahodil penaltu, doplatil aj na vylúčenie náhradníka

Futbalisti Slovana sa tešia z druhého gólu počas zápasu 19. kola Niké ligy FC DAC 1904 Dunajská Streda - ŠK Slovan Bratislava.
Futbalisti Slovana sa tešia z druhého gólu počas zápasu 19. kola Niké ligy FC DAC 1904 Dunajská Streda - ŠK Slovan Bratislava. (Autor: TASR)
Sportnet, TASR|7. feb 2026 o 20:08
Dvoma gólmi na strane hostí sa prezentoval Artur Gajdoš.

Niké liga - 19. kolo

DAC Dunajská Streda - Slovan Bratislava 0:3 (0:2)

Góly: 12. Gajdoš (Blackman), 43. Kucharevič (pen.), 53. Gajdoš (Weiss)

Rozhodovali: Očenáš - Jekkel, Pacák

ŽK: Bartels - Markovič, Pokorný, Cruz, Jankovič, Ibrahim

ČK: 49. Bationo (DAC)

Diváci: 9301

DAC: Bartels - Kapanadze, Blažek, Nemanič, Galdino - Gruber (45. Bationo), Ouro, Tuboly, Ramadan (65. Udvaros) - Kukovec (64. Gueye, 83. Kmeť), Trusa (13. Sylla)

Slovan: Trnovský - Blackman, Bajrič, Markovič, Cruz - Pokorný (78. Ignatenko), Ibrahim - Gajdoš (72. Jankovič) - Marcelli (82. Mak), Kucharevič (72. Barseghjan), Weiss (72. Griger)

Futbalisti Slovana Bratislava vyhrali v sobotnom šlágri 19. kola Niké ligy na pôde DAC Dunajská Streda 3:0.

Úradujúci majster hral väčšinu druhého polčasu v početnej výhode po červenej karte domáceho Juliena Bationa.

„Belasí“ tak udržali pred domácimi vedenie v tabuľke a momentálne majú náskok štyroch bodov.

Hostia išli do vedenia už v 12. minúte, keď sa v brejku presadil Artur Gajdoš. Nasledovalo vyše štvrťhodinové prerušenie pre nízku viditeľnosť spôsobenú pyrotechnikou v sektore hostí.

Domáci následne nevyžili príležitosť v podobe penalty, keď smer strely Ammara Ramadana vystihol brankár Martin Trnovský.

Pred prestávkou nezaváhal na druhej strane v rovnakej situácii Mikola Kucharevič a po vylúčení Bationa sa druhý raz presadil Gajdoš.

Fotogaléria zo zápasu DAC Dunajská Streda - ŠK Slovan Bratislava (Niké liga - 19. kolo)
Na snímke futbalista DAC-u Nino Kukovec (uprostred) a hráč Slovana Svetozar Markovič bojujú o loptu v zápase 19. kola futbalovej Niké ligy FC DAC 1904 Dunajská Streda - ŠK Slovan Bratislava.
Na snímke dym z pyrotechniky, ktorý spôsobil prerušenie zápasu 19. kola Niké ligy FC DAC 1904 Dunajská Streda - ŠK Slovan Bratislava.
Na snímke dym z pyrotechniky, ktorý spôsobil prerušenie zápasu 19. kola Niké ligy FC DAC 1904 Dunajská Streda - ŠK Slovan Bratislava.
Na snímke futbaloví fanúšikovia Slovana povzbudzujú počas zápasu 19. kola Niké ligy FC DAC 1904 Dunajská Streda - ŠK Slovan Bratislava.
Hlasy po zápase

Branislav Fodrek, tréner DAC: „Nehodnotí sa to ľahko. Keď urobíte proti Slovanu takéto chyby, ťažko môžete pomýšľať na úspech. Súper počkal na naše chyby, potrestal ich a vyhral 3:0. Gratulujeme im a musíme sa posunúť ďalej.“

Vladimír Weiss st., tréner Slovana: „Sme radi za tri body, aj keď Dunajská Streda hrala výborne. Ujali sme sa vedenia po štandardnej situácii súpera, potom prišiel moment zápasu - nepremenená penalta, ktorú chytil Trnovský. Potom prišiel ešte náš gól, červená karta a bolo rozhodnuté. Je to dôležité víťazstvo pre mladých hráčov a aj pre mňa, výhra vonku je vždy dôležitá a s novými hráčmi sme ešte neboli tak zohratí. Liga bude ešte zaujímavá a ťažká.“

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
19
13
3
3
41:26
42
V
V
P
P
V
2
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
19
11
5
3
34:16
38
P
V
V
V
R
3
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
18
11
2
5
34:18
35
V
P
V
V
V
4
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
18
10
4
4
42:25
34
P
P
P
V
V
5
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
19
8
3
8
32:28
27
V
P
V
P
V
6
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
18
7
4
7
28:30
25
V
P
P
V
P
7
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
19
6
5
8
21:26
23
V
R
V
V
R
8
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
19
4
8
7
19:26
20
P
P
R
V
R
9
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
18
5
4
9
20:29
19
P
R
P
V
P
10
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
19
5
3
11
14:35
18
P
R
R
P
P
11
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
19
5
2
12
27:39
17
V
V
V
R
P
12
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
19
2
7
10
16:30
13
P
P
R
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

