Dunajská Streda zvládla dôležitý zápas, porazila Trnavu a preskočila ju v tabuľke

Xisco Munoz, tréner DAC: "Opäť ďakujem hráčom, takýto výkon chceme vidieť. Uplynulé tri mesiace sme boli pod tlakom, museli sme súperov naháňať. Musíme sa sústrediť na posledný zápas, na posledné kolo. Pokúsime sa o týždeň zakončiť naše snaženie. Gratulujem mužstvu a ďakujem fanúšikom za podporu. Je oveľa ľahšie hrať ťažké zápasy, keď máme takúto podporu z tribún."

Michal Gašparík, tréner Trnavy: "Veľké sklamanie, bol to extrémne dôležitý zápas o Európu. My sme to prehrali dvomi strelami na našu bránu, hlavne keď sme dostali gól po rýchlom vhadzovaní. V prvom polčase som nebol spokojný s výkonom obranných hráčov.

Ľahké nakopávané lopty musíme riešiť lepšie. V druhom polčase sme dostali lacný gól. Ku koncu sme mali veľké šance, Paur nedal do prázdnej brány a potom strelu vyhlavičkovali domáci. Sme sklamaní, ale posledný zápas rozhodne, či to bude úspešná, alebo neúspešná sezóna pre nás."