ONLINE: FC DAC Dunajská Streda - FK Železiarne Podbrezová dnes, Niké liga LIVE (7. kolo)

DUNAJSKÁ STREDA. Futbalisti FC DAC Dunajská Streda a FK Železiarne Podbrezová dnes hrajú dohrávku zápasu 7. kola Niké ligy.
ONLINE PRENOS: FC DAC Dunajská Streda - FK Železiarne Podbrezová dnes (Niké Liga LIVE, 7. kolo, nedeľa, výsledky, NAŽIVO)
Niké liga 2025/2026
14.09.2025 o 19:00
7. kolo
Dunajská Streda
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Podbrezová
Prehľad
Rozhodca: Kružliak – Pozor, Juhos.
Dunajská Streda je po šiestich kolách na 3. mieste tabuľky, pričom má ešte zápas k dobru – 1. októbra nastúpi v Košiciach na zápas 2. kola. V tejto sezóne ešte neprehrala a môže sa pochváliť najlepšou obranou v lige, keď v piatich dueloch inkasovala len dvakrát. Na konte má 11 bodov za tri víťazstvá a dve remízy. Naposledy triumfovala v Trnave 3:0.
Podbrezová má o tri body menej, no odohrala o zápas viac. V tabuľke jej patrí 7. miesto s ôsmimi bodmi za dve víťazstvá, dve remízy a dve prehry. Zdolala Košice a Komárno, remizovala so Skalicou a Michalovcami, prehrala v Bratislave a v Žiline. Defenzíva však zatiaľ zaostáva – v šiestich dueloch inkasovala až 13 gólov, čo je druhý najhorší výsledok v súťaži. Viac gólov inkasoval len posledný Ružomberok (15).
Tabuľky Niké ligy
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
6
5
0
1
13:4
15
V
P
V
V
V
2
AS TrenčínAS Trenčín
7
4
0
3
9:12
12
P
V
P
V
V
3
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
6
3
3
0
14:9
12
R
V
R
V
V
4
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
7
3
3
1
15:10
12
R
R
V
P
V
5
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
5
3
2
0
10:2
11
V
V
R
V
R
6
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
6
2
3
1
10:9
9
R
R
V
P
V
7
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
6
2
2
2
10:13
8
R
P
V
R
P
8
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
6
2
0
4
8:13
6
V
V
P
P
P
9
MFK SkalicaMFK Skalica
7
1
3
3
7:11
6
P
P
R
P
V
10
MFK RužomberokMFK Ružomberok
7
1
1
5
8:15
4
V
R
P
P
P
11
FC KOŠICEFC KOŠICE
5
1
0
4
8:11
3
P
P
V
P
P
12
FC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
6
0
3
3
6:9
3
P
R
R
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body