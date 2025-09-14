Dunajská Streda si drží výbornú formu. Výhru nad Podbrezovou vybavila za polhodinu

Niké liga - 7. kolo
FC DAC 1904 Dunajská Streda – FK Železiarne Podbrezová 2:0 (2:0)
Góly: 9. Dukanovič, 30. Redzič. Žlté karty: 34. Mendez, +90. Gueye – 61. Chyla, 86. Galčík, +90. Jurička
Rozhodovali: Kružliak – Pozor, Juhos
Divákov: 4682
DAC: Popović - Kapanadze, Blažek, Nemanič, Mendez – Gruber (87. Herc), Tuboly, Ouro (72. Udvaros) – Redzic (87. Gagua), Djukanović (72. Gueye), Blaško (59. Sylla)
Podbrezová: Jurička - Mielke, Niňaj, Marković (83. Hakobyan) – Deml (65. Paluments), Paraj, Chyla (74. Kujabi), Havrylenko (46. Galčík) – Sanusi (83. Sallah), Štefánik, Šiler.
DUNAJSKÁ STREDA. Futbalisti FC DAC 1904 Dunajská Streda zvíťazili v nedeľňajšom zápase 7. kola Niké ligy nad FK Železiarne Podbrezová 2:0 a poskočili na 2. miesto tabuľky. Na vedúcu Trnavu strácajú bod. Podbrezová je siedma.
Dunajská Streda začala zápas výborne, keď po 9. minútach išla do vedenia. Redzič dostal výbornú loptu na pravej strane, spätnú prihrávku Greuber nestihol, ale Dukanovič z päťky poslal do brány – 1:0.
Po góle prevzali iniciatívu hostia, ktorí držali loptu viac na kopačkách, ale vážnejšiu šancu si nevypracovali.
V 24. minúte Ouro trafil z diaľky hornú tyč, o tri minúty neskôr Niňaj trafil tesne vedľa. V 30. minúte Redzič pohrozil opäť z pravej strany, a ľavačkou prekonal Juričku – 2:0.
Druhý polčas priniesol menej rozruchu, šance neprichádzali, hralo sa prevažne medzi dvomi šestnástkami. V 85. minúte Gruber mohol pridať tretí gól, ale na čiare čaroval Jurička.
Dunajská Streda si už dvojgólové vedenie ustrážila bez problémov a získala ďalšie tri body do tabuľky. Dosiahla tak tretí triumf v rade, v novej sezóne sú stále bez prehry.