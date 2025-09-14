Dunajská Streda si drží výbornú formu. Výhru nad Podbrezovou vybavila za polhodinu

Futbalisti Dunajskej Stredy sa tešia z gólu.
Futbalisti Dunajskej Stredy sa tešia z gólu. (Autor: TASR)
TASR|14. sep 2025 o 20:53
ShareTweet0

DAC vyhral v Niké lige tretíkrát v rade.

Niké liga - 7. kolo

FC DAC 1904 Dunajská Streda – FK Železiarne Podbrezová 2:0 (2:0)

Góly: 9. Dukanovič, 30. Redzič. Žlté karty: 34. Mendez, +90. Gueye – 61. Chyla, 86. Galčík, +90. Jurička

Rozhodovali: Kružliak – Pozor, Juhos

Divákov: 4682

DAC: Popović - Kapanadze, Blažek, Nemanič, Mendez – Gruber (87. Herc), Tuboly, Ouro (72. Udvaros) – Redzic (87. Gagua), Djukanović (72. Gueye), Blaško (59. Sylla)

Podbrezová: Jurička - Mielke, Niňaj, Marković (83. Hakobyan) – Deml (65. Paluments), Paraj, Chyla (74. Kujabi), Havrylenko (46. Galčík) – Sanusi (83. Sallah), Štefánik, Šiler.

Súpisky a podrobné štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

DUNAJSKÁ STREDA.  Futbalisti FC DAC 1904 Dunajská Streda zvíťazili v nedeľňajšom zápase 7. kola Niké ligy nad FK Železiarne Podbrezová 2:0 a poskočili na 2. miesto tabuľky. Na vedúcu Trnavu strácajú bod. Podbrezová je siedma.

Dosiahli tak tretí triumf v rade, v novej sezóne sú stále bez prehry.

Dunajská Streda začala zápas výborne, keď po 9. minútach išla do vedenia. Redzič dostal výbornú loptu na pravej strane, spätnú prihrávku Greuber nestihol, ale Dukanovič z päťky poslal do brány – 1:0.

Po góle prevzali iniciatívu hostia, ktorí držali loptu viac na kopačkách, ale vážnejšiu šancu si nevypracovali.

V 24. minúte Ouro trafil z diaľky hornú tyč, o tri minúty neskôr Niňaj trafil tesne vedľa. V 30. minúte Redzič pohrozil opäť z pravej strany, a ľavačkou prekonal Juričku – 2:0.

Druhý polčas priniesol menej rozruchu, šance neprichádzali, hralo sa prevažne medzi dvomi šestnástkami. V 85. minúte Gruber mohol pridať tretí gól, ale na čiare čaroval Jurička.

Dunajská Streda si už dvojgólové vedenie ustrážila bez problémov a získala ďalšie tri body do tabuľky. Dosiahla tak tretí triumf v rade, v novej sezóne sú stále bez prehry.

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
6
5
0
1
13:4
15
V
P
V
V
V
2
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
6
4
2
0
12:2
14
V
V
V
R
V
3
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
7
4
0
3
9:12
12
P
V
P
V
V
4
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
6
3
3
0
14:9
12
R
V
R
V
V
5
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
7
3
3
1
15:10
12
R
R
V
P
V
6
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
7
2
3
2
11:11
9
P
R
R
V
P
7
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
7
2
2
3
10:15
8
P
R
P
V
R
8
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
6
2
0
4
8:13
6
V
V
P
P
P
9
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
7
1
3
3
8:10
6
V
P
R
R
P
10
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
7
1
3
3
7:11
6
P
P
R
P
V
11
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
7
1
1
5
8:15
4
V
R
P
P
P
12
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
5
1
0
4
8:11
3
P
P
V
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Slovensko

    Futbalisti Dunajskej Stredy sa tešia z gólu.
    Futbalisti Dunajskej Stredy sa tešia z gólu.
    Dunajská Streda si drží výbornú formu. Výhru nad Podbrezovou vybavila za polhodinu
    dnes 20:53
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Slovensko»Dunajská Streda si drží výbornú formu. Výhru nad Podbrezovou vybavila za polhodinu