Dunajskú Stredu potiahli najlepší strelci. V pohári hladko vyradila Michalovce

Slovnaft Cup - osemfinále
FC DAC 1904 Dunajská Streda - MFK Zemplín Michalovce 3:0 (1:0)
Góly: 43. a 87. Redzic, 80. Ramadan
Rozhodcovia: Marhefka - Čajka, Kuba, ŽK: Dzocenidze (Michalovce)
Diváci: 1932
DUNAJSKÁ STREDA. Futbalisti Dunajskej Stredy postúpili do štvrťfinále Slovenského pohára - Slovnaft Cupu.
V stredajšom osemfinále zdolali na domácej pôde MFK Zemplín Michalovce 3:0. Za DAC sa gólovo presadili dvakrát Damir Redzic a raz Ammar Ramadan.
Zverenci Branislava Fodreka tak ťahajú sériu siedmich súťažných zápasov bez prehry.
