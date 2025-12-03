Dunajskú Stredu potiahli najlepší strelci. V pohári hladko vyradila Michalovce

Futbalisti FC DAC 1904 Dunajská Streda oslavujú gól.
Sportnet, TASR|3. dec 2025 o 19:25
Dvakrát sa presadil Redzic.

Slovnaft Cup - osemfinále

FC DAC 1904 Dunajská Streda - MFK Zemplín Michalovce 3:0 (1:0)

Góly: 43. a 87. Redzic, 80. Ramadan

Rozhodcovia: Marhefka - Čajka, Kuba, ŽK: Dzocenidze (Michalovce)

Diváci: 1932

Súpisky a podrobné štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

DUNAJSKÁ STREDA. Futbalisti Dunajskej Stredy postúpili do štvrťfinále Slovenského pohára - Slovnaft Cupu.

V stredajšom osemfinále zdolali na domácej pôde MFK Zemplín Michalovce 3:0. Za DAC sa gólovo presadili dvakrát Damir Redzic a raz Ammar Ramadan.

Zverenci Branislava Fodreka tak ťahajú sériu siedmich súťažných zápasov bez prehry.

Program osemfinále Slovnaft Cupu

01.01. 01:00
| Slovenský pohár - SLOVNAFT CUP | 5.kolo - osemfinále
FC Spartak Trnava
FC Spartak Trnava
vs.
ŠK Slovan Bratislava futbal
ŠK Slovan Bratislava futbal
01.01. 01:00
| Slovenský pohár - SLOVNAFT CUP | 5.kolo - osemfinále
MFK Tatran Liptovský Mikuláš
MFK Tatran Liptovský Mikuláš
vs.
KFC Komárno futbal
KFC Komárno futbal
Štadión Okoličné (Liptovský Mikuláš) | Liptovský Mikuláš
15.11. 13:00
| Slovenský pohár - SLOVNAFT CUP | 5.kolo - osemfinále
FC Nitra
FC Nitra
2 - 3
FK Železiarne Podbrezová
FK Železiarne Podbrezová
FC Nitra (Nitra) | Nitra
18.11. 13:00
| Slovenský pohár - SLOVNAFT CUP | 5.kolo - osemfinále
MŠK Púchov
MŠK Púchov
1 - 2
FC TATRAN Prešov
FC TATRAN Prešov
Mestský štadión Púchov (Púchov) | Púchov
19.11. 13:00
| Slovenský pohár - SLOVNAFT CUP | 5.kolo - osemfinále
FTC Fiľakovo
FTC Fiľakovo
0 - 5
AS Trenčín
AS Trenčín
Štadión FTC Fiľakovo (Fiľakovo) | Fiľakovo
25.11. 15:30
| Slovenský pohár - SLOVNAFT CUP | 5.kolo - osemfinále
MŠK Žilina
MŠK Žilina
3 - 1
MFK Skalica
MFK Skalica
MŠK Žilina (Žilina) | Žilina
03.12. 17:30
| Slovenský pohár - SLOVNAFT CUP | 5.kolo - osemfinále
FK DAC 1904 Dunajská Streda
FK DAC 1904 Dunajská Streda
3 - 0
MFK Zemplín Michalovce
MFK Zemplín Michalovce
MOL Aréna (Dunajská Streda) | Dunajská Streda
10.12. 15:00
| Slovenský pohár - SLOVNAFT CUP | 5.kolo - osemfinále
MFK Ružomberok
MFK Ružomberok
vs.
FC KOŠICE
FC KOŠICE
MFK Ružomberok (Ružomberok) | Ružomberok

