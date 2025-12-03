ONLINE: DAC Dunajská Streda - Zemplín Michalovce dnes, Slovnaft Cup LIVE (osemfinále)

FC DAC Dunajská Streda - MFK Zemplín Michalovce: ONLINE prenos zo zápasu osemfinále Slovnaft Cupu.
FC DAC Dunajská Streda - MFK Zemplín Michalovce: ONLINE prenos zo zápasu osemfinále Slovnaft Cupu.
3. dec 2025 o 14:30
Sledujte spolu s nami ONLINE prenos z futbalového zápasu osemfinále Slovnaft Cupu: FC DAC Dunajská Streda - MFK Zemplín Michalovce.

Futbalisti FC DAC Dunajská Streda a MFK Zemplín Michalovce dnes hrajú zápas osemfinále Slovnaft Cupu v ročníku 2025/2026.

Kde sledovať Slovnaft Cup v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: DAC Dunajská Streda - MFK Zemplín Michalovce (Slovnaft Cup, osemfinále, streda, výsledky)

Slovenský pohár - Slovnaft cup Osemfinále 2025/2026
03.12.2025 o 17:30
Dunajská Streda
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Michalovce
Prehľad
Rozhodca: Marhefka – Čajka, Kuba..
Prenos
Vážení futbaloví fanúšikovia. Vítam vás pri sledovaní zápasu osemfinále Slovnaft Cupu medzi Dunajskou Stredou a Michalovcami. Hrať sa bude v MOL aréne s kapacitou 12 700 divákov.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:30.

Slovensko

