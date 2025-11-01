ONLINE: FC DAC Dunajská Streda - FC Košice dnes, Niké liga LIVE (13. kolo)

DUNAJSKÁ STREDA. Futbalisti FC DAC Dunajská Streda a FC Košice dnes hrajú zápas 13. kola Niké ligy.
Kde sledovať Niké ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Futbal sledujte s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: FC DAC Dunajská Streda - FC Košice dnes (Niké Liga LIVE, 13. kolo, sobota, výsledky, NAŽIVO)
Niké liga 2025/2026
01.11.2025 o 18:00
13. kolo
Dunajská Streda
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Košice
Prenos
Vítam všetkých priaznivcov slovenského futbalu pri tomto online textovom prenose! V prvý novembrový deň je na programe 13. kolo našej najvyššej súťaže. DAC 1904 Dunajská Streda privíta na svojom trávniku FC KOŠICE. Košičania si v prvom vzájomnom stretnutí pripísali prehru 0:2.
DAC 1904 Dunajská Streda: Dunajská Streda si po porážke so Žilinou pripísala výhru nad Michalovcami 4:2. DAC sa aktuálne nachádza na treťom mieste v ligovej tabuľke. Po dvanástich odohratých zápasoch má 22 bodov. Gólovo produktívny je Viktor Djukanović, ktorý dokázal prekonať súperových brankárov osemkrát.
HC KOŠICE: Košičanom sa podarilo zdolať Michalovce, ale následne prišli dve prehry s Podbrezovou a Trnavou. Patrí im posledná, dvanásta priečka so ziskom siedmich bodov. Na predposlednú Skalicu strácajú štyri body. Najlepšími strelcami Košíc sú Roman Čerepkai a Mátyás Kovács. Obaja rozvlnili sieť štyrmi presnými zásahmi.
DAC 1904 Dunajská Streda: Dunajská Streda si po porážke so Žilinou pripísala výhru nad Michalovcami 4:2. DAC sa aktuálne nachádza na treťom mieste v ligovej tabuľke. Po dvanástich odohratých zápasoch má 22 bodov. Gólovo produktívny je Viktor Djukanović, ktorý dokázal prekonať súperových brankárov osemkrát.
HC KOŠICE: Košičanom sa podarilo zdolať Michalovce, ale následne prišli dve prehry s Podbrezovou a Trnavou. Patrí im posledná, dvanásta priečka so ziskom siedmich bodov. Na predposlednú Skalicu strácajú štyri body. Najlepšími strelcami Košíc sú Roman Čerepkai a Mátyás Kovács. Obaja rozvlnili sieť štyrmi presnými zásahmi.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00.
Tabuľky Niké ligy
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
12
7
4
1
29:17
25
V
V
V
R
V
2
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
11
7
3
1
24:15
24
V
P
V
V
V
3
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
12
6
4
2
23:11
22
V
P
R
V
R
4
FC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
11
6
2
3
19:11
20
V
R
P
R
P
5
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
12
5
3
4
20:18
18
P
P
V
V
V
6
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
11
4
3
4
18:20
15
V
R
P
V
P
7
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
12
4
2
6
14:20
14
P
V
V
R
R
8
AS TrenčínAS Trenčín
12
4
1
7
11:20
13
P
R
P
P
P
9
FC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
12
2
6
4
14:17
12
V
R
R
R
P
10
MFK SkalicaMFK Skalica
12
2
5
5
12:18
11
P
R
R
P
V
11
MFK RužomberokMFK Ružomberok
11
3
2
6
13:18
11
R
P
V
V
V
12
FC KOŠICEFC KOŠICE
12
2
1
9
17:29
7
P
P
V
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body