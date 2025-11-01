Kríza Košíc pokračuje aj naďalej. Na pôde Dunajskej Stredy doplatili na skoré vylúčenie

Niké liga - 13. kolo
Dunajská Streda - Košice 3:1 (1:1)
Góly: 31. Redzic (Tuboly), 62. Gagua (Ramadan), 90+2. Ramadan – 42. Dimun (Mátyás Kovács), ŽK: Tuboly - Perišić, Magda, Kružliak, ČK: 37. Magda (Košice).
Rozhodovali: Očenáš – Ferenc, Bobko
Diváci: 4085
FC DAC: Popović – Kapanadze, Kacharaba, Nemanič, Modesto (89. Blažek) – Ouro, Tuboly (77. Udvaros), Gruber (42. Ramadan) – Redzic, Gagua (89. Gueye), Dukanović (77. Sylla)
Košice: Kira – Teplan (84. Pejazić), Dimun, Kružliak – Magda, Gallovič, Metu, Kovács (84. Rehuš)– Čerepkai (77. Zsigmund), Jones (64. Miljanič), Perišić (77. Palacin)
Súpisky a podrobné štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
DUNAJSKÁ STREDA. Futbalisti DAC Dunajská Streda zvíťazili v 13. kole Niké ligy nad FC Košice 3:1. Hostia po prehre zostávajú na poslednom mieste tabuľky.
Začiatok zápasu veľa rozruchu nepriniesol. Prvá strela v zápase prišla v 27. minúte, keď pokus Čerepkaiho Popović vyrazil.
V 31. minúte DAC udrel z prvej šance, Redzic dostal loptu v strede ihriska a z 25 metrov krásnou strelou zakončil – 1:0.
V 37. minúte Magda stiahol pri prieniku Kapanadzeho, za čo dostal druhú žltú kartu a následne červenú.
Napriek vylúčeniu hostia dokázali vyrovnať, keď Dimun dostal od Perišića spätnú prihrávku do stredu poľa a z 30. metrov takisto krásnou strelou vyrovnal – 1:1.
DAC išiel opäť do vedenia v 63. minúte kurióznym gólom. Ramadan dostal dlhú loptu na ľavej strane, preloboval vybiehajúceho Kiru a Gagua hlavou poslal loptu do siete.
V nadstavenom čase Ramadan zachytil loptu medzi hosťujúcou obranou, obišiel aj Kiru a poslal loptu do prázdnej brány – 3:1.
Hlasy po zápase
Branislav Fodrek, tréner Dunajskej Stredy: „Pre nás dôležité víťazstvo a veľmi cenné. Zvlášť po poslednom domácom zápase. Podarilo sa nám vyhrať v Michalovciach a dnes sme chceli potvrdiť body. Víťazstvo sa nerodilo ľahko, ale nakoniec sme získali tri body. Do zápasu sme nastúpili dobre, mali sme pološance, náznaky. Súper dnes od úvodu postavil hlboký blok. Pripravovali sme sa na to, ale museli sme byť trpezliví. Záver polčasu sme nezvládli, stratili sme koncentráciu po červenej karte. Cez polčas sme chlapcov upokojili. Gól neprichádzal, aj keď sme mali náznaky. Potom to už bolo 2:1 a chceli sme sa vyvarovať zbytočnej kontry. Nie všetko bolo ideálne, ale na konci prišiel tretí gól. Škoda, že sme tretí gól nepridali skôrj Nie všetko bolo ideálne, ale je to dôležité víťazstvo."
František Straka, tréner Košíc: „Nie som spokojný, chceli sme získať body. DAC patrí do prvej trojky, má obrovskú kvalitu. My sme od začiatku hrali organizovane, chceli sme dať priestor domácim hráčom a čakať na protiútoky. To sa nám darilo a boli tam aj náznaky. Paradox je, že prišlo vylúčenie, ale nevešali sme hlavu. Prišiel potom gól na vyrovnanie a začali sme hrať v desiatich dobrý futbal. Boli sme priamočiari, mali sme aj možností, aj tutovku Čerepkaiho. Individuálne chyby nás ale stoja body, ale nie len v tomto zápase. Musím povedať, že domáci vyhrali zaslúžene."