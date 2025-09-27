ONLINE: FC DAC Dunajská Streda - KFC Komárno dnes, Niké liga LIVE (9. kolo)

DUNAJSKÁ STREDA. Futbalisti FC DAC Dunajská Streda a KFC Komárno dnes hrajú zápas 9. kola Niké ligy.
Futbal sledujte s nami naživo ako online prenos.
Dunajská Streda je po ôsmich kolách na 4. mieste so ziskom 14 bodov, ale rovnako ako Slovan či Trnava ešte má zápas k dobru. Konkrétne 1.10 na trávniku posledných Košíc. Po 7 odohraných zápasoch má na konte 4 výhry, 2 remízy a 1 prehru. Spolu s Trnavou má najlepšiu obranu v lige (inkasovala len 5 gólov). Dunajskej Strede skvele funguje aj útok, až trojica jej hráčov (Ramadan, Djukanovic a Redzic) má na konte po 4 góly, čo je len o jeden menej ako momentálne najlepší strelec súťaže Kukharevych zo Slovana Bratislava. Naposledy prehrala na trávniku Slovana Bratislava 2:3.
Komárno je po ôsmich kolách predposledné, ale rovnako ako DAC aj Komárno ešte bude dohrávať jeden zápas. Konkrétne 29.10 so Slovanom Bratislava. Po 7 odohraných zápasov má na konte 2 výhry a až 5 prehier. Zatiaľ čo sa DAC môže pýšiť najlepšou obranou súťaže tak Komárno má spolu s Ružomberkom tú najhoršiu keď ich obrana inkasovala až 16 gólov. Komárno naposledy prehralo so Žilinou 1:3. Predtým, ale zaznamenali zatiaľ jediné 2 výhry v sezóne keď vyhrali 1:0 nad Skalicou a následne aj v Košiciach po otočke 3:2.
Tieto tímy sa naposledy stretli v novembri minulého roka. Vtedy DAC vyhrala v Zlatých Moravciach nad Komárnom po góle Trusu 1:0.
Príde na štadióny Niké ligy 25-tisíc divákov? Tipni si v Niké!
Blížiace sa kolo našej najvyššej slovenskej futbalovej súťaže sa bude niesť v znamení podpory dobrej veci. Projekt Niké liga pomáha prostredníctvom Fondu pre budúcnosť športu tentokrát venuje peniaze združeniu Sloboda zvierat. Za každého diváka na tribúnach prispeje 50 centami. Koľko sa napokon vyzbiera?
Po úvodných neúplných ôsmich kolách je celková návštevnosť 149 745 divákov, čo je priemer 3 327 divákov na zápas. Avšak potiahnuť návštevnosť nahor môže derby Košice – Prešov. V metropole východu sa očakáva návšteva nad 9-tisíc, veď pôjde o prvé derby v najvyššej súťaži po dvanástich rokoch. V Dunajskej Strede očakávajú peknú, možno 6-tisícovú, návštevu na derby o juh proti Komárnu. Zaujímavá konfrontácia sa bude hrať aj v Žiline, kam pricestuje líder z Trnavy a s ním aj veľká skupiny fanúšikov. V Trenčíne zase bude pútať pozornosť prítomnosť majstrovského Slovanu. Rovnako môže divákov na tribúny prilákať forma Michaloviec a Ružomberka.
Dovedna sa preto očakáva 25-tisícová návšteva. Na ňu sa dá aj podať v Niké. Ak sa tak stane, vyjde tiket s kurzom 1,92. Ak nie, tak 1,73.