Dunajská Streda doplatila na mizernú efektivitu. Bod v derby vybojovala vďaka penalte

Na snímke sa tešia z gólu hráči DAC. (Autor: TASR)
Sportnet, TASR|27. sep 2025 o 19:59
Za hostí sa presadil už v 7. minúte Dominik Žák.

Niké liga - 9. kolo

Dunajská Streda - Komárno 1:1 (1:1)

Góly: 77. Djukanovič (z 11 m) - 7. Žák

Rozhodcovia: Kružliak – Hancko, Pozor, ŽK: Kačaraba - Kiss

Diváci: 5.650

DAC: Popovič – Kapanadze (46. Kačaraba), Blažek, Nemanič, Mendez (64. Gagua) – Ouro (73. Corr), Tuboly, Gruber (46. Herc) – Redzic, Djukanovič, Ramadan

Komárno: Száraz – Šmehyl, Špiriak, Rudzan, Palán – Kiss (55. Gamboš), Ožvolda (90. Németh) – Ganbold, Žák, Tamás(69. Ivanics) –Mashike (69. Bayemi)

DUNAJSKÁ STREDA. Futbalisti Dunajskej Stredy remizovali v 9. kole Niké ligy s KFC Komárno 1:1.

DAC po minulotýždňovej prehre so Slovanom (2:3) stratil ďalšie body a v priebežnej tabuľke je na 2. mieste s 15 bodmi a trojbodovou stratou na prvý Slovan.

Po 15 bodov majú aj Trnava a Žilina, ich vzájomný zápas je na programe v nedeľu.

Komárno išlo do vedenia už v 7. minúte. Palán prešiel na pravej strane, jeho prihrávka sa dostala k Žákovi, ktorý z blízka prekonal Popoviča.

DAC po góle prevzal iniciatívu, ale do zakončenia sa nedostal. V 20. minúte mohol byť už dvojgólový rozdiel, hosťujúci Mashike išiel do nájazdu, ale z 18 metrov netrafil bránu.

Blízko ku gólu bol Ouro v 30. minúte, ale jeho hlavička letela tesne nad, o minút neskôr Ramadan trafil brvno.

Aj v druhom polčase pokračovali domáci v prevahe, Komárno pritlačili k bráne, ale bez výraznejších šancí. Strelami pohrozili Redzic aj Djukanovič, ale lopty leteli vedľa.

V 76. minúte Ganbold v šestnástke fauloval prenikajúceho Redzica a nariadený pokutový kop premenil Djukanovič – 1:1.

V posledných minútach bolo pred bránou Komárna riadne horúco. V nadstavenom čase ešte Redzic trafil brvno.

Hlasy po zápase

Branislav Fodrek, tréner Dunajskej Stredy: „Nehodnotí sa mi to ľahko, zápas sme si predstavovali inak. Chceli sme vstúpiť opačne, aktívne, vytvoriť tlak, byť nebezpeční. Prehrali sme všetky súboje, strácali lopty. Hráči si mysleli, že to príde samo. Pred prvým gólom sme prestali hrať. V prvom polčase nám chýbala kvalita, trpezlivosť, riešenie situácií. Druhý polčas bol v poriadku, ale naháňali sme to, čo sme premeškali prvý polčas. Čo nás zdobilo predtým, dnes nám to chýbalo. Vytvorili sme veľký tlak, ale šance neprichádzali a nakoniec nám to futbal vrátil. Zápas skončil 1:1 a je to pre nás sklamanie.“

Mikuláš Raványi, tréner Komárna: „Vstup do zápasu sme mali dobrý, mali sme náznaky, šance, dali sme aj gól. Potom Mashike išiel sám na brankára, ale nepadol z toho gól. Vedeli sme, že Dunajská Streda má kvalitu. Naša organizácia na ľavej starne nefungovala, ale po prehodení to vyzeralo lepšie. Domáci nastrelili brvno, ale do šance sme ich nepustili. V druhom polčase sme vedeli, že domáci vytvoria tlak, som veľmi rád, že sme to ustáli. Cez týždeň mi rozpadla obrana, musel som tam improvizovať, ale som rád, že hráči dokázali, že právom sú v kádri. Keby sme boli trpezlivejší, v druhom polčase sme mohli pridať gól. Keď mi niekto pred zápasom povie, že získame bod, bol by som spokojný. Chlapcov za bojovnosť, obetavosť musím pochváliť a sme radi za bod.“

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
8
5
3
0
19:12
18
V
V
R
V
R
2
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
8
4
3
1
15:6
15
R
P
V
V
V
3
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
9
4
3
2
14:11
15
V
V
P
R
R
4
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
8
4
3
1
18:11
15
V
R
R
V
P
5
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
7
5
0
2
13:5
15
P
V
P
V
V
6
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
9
4
0
5
10:16
12
P
P
P
V
P
7
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
8
3
2
3
12:15
11
V
P
R
P
V
8
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
9
2
3
4
8:13
9
P
V
P
P
R
9
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
8
2
1
5
11:16
7
V
V
R
P
P
10
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
8
2
1
5
10:17
7
R
P
V
V
P
11
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
8
1
3
4
9:13
6
P
V
P
R
R
12
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
6
1
0
5
8:12
3
P
P
P
V
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Slovensko

