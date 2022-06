Banskobystričania začali prípravu na vstup medzi elitu. Chcú sa zachrániť

Je to obrovská výzva pre nás ukázať sa fanúšikom a dokázať im, že do najvyššej súťaže právom patríme. V tomto mužstve je obrovská kvalita. Ak sa k nám ešte pridajú ďalší noví hráči a všetko si sadne v kabíne, tak problém nebude.

V útoku sa Banskobystričania plánujú opierať o futbalistu z Argentíny so slovenským občianstvom Davida Depetrisa, ktorý na stredajšom brífingu netajil smelé ambície: „Keď som sem prišiel, tak som si povedal, že chcem postúpiť a hrať prvú ligu, aby to aj moje deti videli.

Uvedomujeme si, že sa už nebudeme dostávať do toľkých šancí ako v druhej lige, takže musíme byť efektívnejší. Verím, že to doladíme tak, aby nám to vo Fortuna lige fungovalo.“

Je to výzva pre všetkých, tešíme sa z toho. Potrebujeme viac pracovať na detailoch. Ak sa v najvyššej súťaži tím dostane do brejku, tak väčšinou ho premení. V druhej lige tomu až tak nie je.

Postup do Fortuna ligy mu dvakrát tesne unikol, až na tretí raz sa to podarilo, keď jeho tím nemusel ísť do náročných barážových bojov a napokon administratívne postúpil do najvyššej slovenskej súťaže z druhého miesta 2. ligy.

Skúsený 49-ročný kormidelník v stredu na tlačovom brífingu povedal: „Ideme medzi slovenskú futbalovú elitu, všetci sa z toho tešíme a veríme, že v nej budeme nielen jednu sezónu.

Uvidíme, na čo tento káder má, ale verím, že sa zlepšíme. Už počas uplynulých troch rokov sme v druhej lige predvádzali celkom dobrý futbal. A hoci sme súťaž nevyhrali, chlapci si zaslúžia byť vo Fortuna lige.

Je to už vyšší level, hrali sme v pohári proti bratislavskému Slovanu i Dunajskej Strede, takže vynasnažíme sa ešte mužstvo doplniť, no určite neplánujeme väčšiu obmenu kádra.“