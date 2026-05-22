Úcta pre najväčšieho génia. V dejisku MS vo futbale odhalili sochu Pelého

V Guadalajare, dejisku letných majstrovstiev sveta vo futbale, odhalili 9,5 metra vysokú sochu legendárneho brazílskeho útočníka Pelého. Informovala o tom agentúra AP.
Pelé, ktorý zomrel v roku 2022 vo veku 82 rokov, si v Guadalajare zahral počas majstrovstiev sveta v roku 1970.
Na turnaji v Mexiku vtedy získal posledný zo svojich troch titulov majstra sveta. Pred tým šampionát vyhral v rokoch 1958 a 1962.
V roku 1970 sa zápasy konali na štadióne Jalisco, teraz sa bude hrať v modernejšej aréne Akron.
V nej 11. júna vstúpi do turnaja zápasom s Kóreou česká reprezentácia. Štadión potom bude hostiť ešte ďalšie tri zápasy základných skupín.