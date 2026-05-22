Mráz nastrieľal desať gólov, no chcel od seba viac. V Ženeve vládne frustrácia

Slovenský futbalista Samuel Mráz zo Servette Ženeva zhodnotil uplynulú sezónu z pohľadu nenaplnenia tímových ambícií ako neúspešnú.
Klub z druhého najväčšieho švajčiarskeho mesta po druhom mieste v ročníku 2024/2025 bojoval v nedávno skončenej sezóne iba v skupine o udržanie sa a napokon obsadil až 8. priečku.
Servette nevyšli ani letné vystúpenia na medzinárodnom fóre. V 2. predkole Ligy majstrov bola nad jeho sily Viktoria Plzeň.
V 3. predkole Európskej ligy neuspel Mrázov tím proti FC Utrecht a ani do tretice nemal šťastie. V play off Konferenčnej ligy smoliarsky po predĺžení vypadol so Šachtarom Doneck.
„Sezónu hodnotím ako neúspešnú. Chceli sme bojovať o pohárové priečky a hrať v hornej polovici tabuľky, preto nemôžeme byť spokojní,“ povedal pre TASR Mráz. Príčin neúspechu bolo podľa neho viac, vypichol však jednu zásadnú.
„Myslím si, že hlavne na začiatku sezóny sme strácali veľmi veľa bodov. Nevstúpili sme do ligy dobre a ani po zmene trénera sa to nezlepšilo, čo sa nám potom na konci sezóny vrátilo,“ dodal 29-ročný útočník, ktorý prišiel do Servette s nálepkou kanoniera po 16-gólovej sezóne v poľskom Motore Lublin.
Vo švajčiarskej lige odohral 35 zápasov a nastrieľal 10 gólov, čo nie je zlá vizitka. „Môžem povedať, že je to v pohode bilancia, ale osobne nie som spokojný, lebo vždy chcem od seba viac. Aj keď som bol menej na ihrisku, ako som chcel, vždy som sa dostal do gólových situácií. Kebyže niektoré z nich premením na góly, bol by som o trochu spokojnejší,“ doplnil Mráz, ktorý si na život vo Švajčiarsku zvykol.
Servette má ešte rok platnú zmluvu, no v prípade zaujímavej ponuky by o nej podľa vlastných slov minimálne uvažoval.
Po zverejnení nominácie na júnové prípravné zápasy s Maltou a Čiernou Horou sa ocitlo jeho meno iba medzi náhradníkmi národného tímu. Mráz sa napriek tomu nehrá na urazeného a príchod trénera Vladimíra Weissa st. víta.
„S trénerom Weissom som mal tú česť spolupracovať, keď ma trénoval v Slovane. Už tam som zažil jeho silnú osobnosť a trénerskú skúsenosť, takže verím, že pre slovenský futbal a národný tím je to správna voľba. Určite prinesie tú jeho auru, ktorú má. Jeho devízou je, že vie hráčov nastaviť tak, aby každý nechal na ihrisku maximum,“ dodal Mráz.