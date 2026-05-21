Rocková hviezda futbalu očarila svet a spadla na dno. George Best by mal 80 rokov

Legendárny severoírsky futbalista George Best by v piatok 22. mája oslávil jubileum 80 rokov. Bývalý fenomenálny hráč Manchestru United zomrel 25. novembra 2005 po šesťtýždňovej hospitalizácii v Cromwellovej nemocnici v západnom Londýne.
Bestovi, ktorému v roku 2002 po problémoch s alkoholom transplantovali pečeň, lekári diagnostikovali pľúcnu infekciu. Tá prerástla do opakovaného vnútorného krvácania.
George Best sa narodil 22. mája 1946 v Belfaste. Od roku 1963 pôsobil jedenásť sezón v Manchestri United, kde zažil svoj futbalový vrchol. Už po 15 ligových stretnutiach v drese „červených diablov“ dostal pozvánku do reprezentácie, v ktorej drese sa po zápase s Walesom predstavil ešte 36-krát.
Prvého veľkého úspechu s ManU sa dočkal v roku 1965, keď sa klub stal kráľom Premiership, titul neskôr získal ešte raz v roku 1967.
Najväčšej sláve sa skvelý technik tešil o rok neskôr, keď po víťazstve 4:1 nad Benficou Lisabon zdvihol nad hlavu trofej pre víťaza Európskeho pohára majstrov, stal sa anglickým Hráčom roka a v ankete časopisu France Football získal Zlatú loptu pre najlepšieho futbalistu starého kontinentu.
V tom čase však začal Best čoraz častejšie holdovať alkoholu a futbal odsunul na druhé miesto. Vedenie Manchestru, za ktorý nastúpil v 484 zápasoch a strelil 180 gólov, ho v roku 1974 pre nulovú disciplínu vyhodilo.
V ďalších rokoch obliekal dresy niekoľkých menších klubov, medzi inými aj zámorských Los Angeles Aztecs a San Jose Earthquakes. Jeho posledným pôsobiskom v Anglicku bol v sezóne 1983-84 Bournemouth, kde vo veku 37 rokov odohral 8. mája 1983 posledný zápas.
V tom istom roku odohral ešte zápasy za Brisbane Lions v Austrálii. Poslednej pocty sa Best dočkal na začiatku milénia, keď ho Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) uviedla do svojej Siene slávy.
Na Besta si po jeho smrti zaspomínal bývalý spoluhráč z United a ďalšia legenda ostrovného futbalu Sir Bobby Charlton: „Slávnu históriu Manchestru tvorili ľudia ako George Best. Jeho prínos bol obrovský, obohatil život každého, kto ho videl v akcii. Stratil som priateľa, futbal stratil jednu zo svojich najväčších hviezd.“
Dlhoročný tréner ManU Sir Alex Ferguson hovoril o Bestovi len v dobrom: „Bol to fenomén. V každom zanechal milióny spomienok, pričom všetky sú pekné. Okrem jeho talentu budem spomínať na jeho odvahu.
Mám pred očami, ako sa po krídle mihne popri hráčoch ako Ron Harris, Tommy Smith alebo Norman Hunter, ktorí sa s nikým nehrali. Kedykoľvek ho poslali k zemi, George sa zdvihol a povedal ´Daj mi loptu´. To vo mne zostane navždy.“