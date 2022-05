Zostane či odíde? Banskobystrický kanonier Polievka sa netají inými ponukami

Prešiel viac ako týždeň od skončenia druholigovej sezóny 2021/2022. Ako by ste ju zhodnotili?

Sezónu hodnotím úspešne. Či už čo sa týka výkonov, alebo výsledkov. Nazbierali sme dostatočný počet bodov, ktoré nám stačili na to, aby sme postúpili z druhého miesta do najvyššej súťaže. A to, že sa napokon nehrala baráž - takto to vyšlo. Sme radi za to, ako sezóna napokon dopadla.

Pre Banskú Bystricu bude táto sezóna s najväčšou pravdepodobnosťou postupová. Potrebné je ešte splniť licenčné podmienky a postupu do Fortuna ligy by nemalo nič brániť. Čo očakávate od opätovného návratu Dukly do najvyššej súťaže?

Všetci sa veľmi tešíme z toho, že sa Dukla opäť vrátila do najvyššej súťaže. Očakávania od prvej sezóny po návrate nemôžu byť obrovské, no ak budeme pokračovať v tom, čo nás zdobilo v druhej lige a nadviažeme na naše výkony, môžeme byť pre najvyššiu súťaž prínosom.



Predošlá sezóna bola z vášho pohľadu individuálne úspešná. V ankete Futbalnetu, v rámci ktorej hlasovali všetci druholigoví tréneri, ste získali trinásť zo šestnástich hlasov a stali sa členom jedenástky sezóny. Ako vnímate toto ocenenie?

Toto ocenenie od trénerov si veľmi vážim a som za neho vďačný. Je pre mňa veľkou cťou, byť v jedenástke sezóny. Na druhej strane, rád by som podotkol, že je to ocenenie práce celého mužstva. Sám, bez spoluhráčov, by som určite nič nedokázal. Všetci spoluhráči mi v každom jednom stretnutí pomáhali k tomu, aby som bol individuálne čo najviac úspešný.