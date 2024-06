Najtrpkejšia prehra či prázdnota v duši. Hráči Dortmundu mali po finále slzy v očiach

LONDÝN. Futbalisti Realu Madrid sa od roku 2014 predstavili vo finále Ligy majstrov šesťkrát, vo všetkých uspeli. Celkovo pätnástu trofej však mali dlho vzdialenú, v sobotnom zápase proti Borussii Dortmund sa dlho trápili. V záverečnej štvrťhodine im ju však zabezpečili góly Daniho Carvajala a Viniciusa Juniora. Dovtedy však mal viac šancí nemecký tím a jeho hráči po stretnutí hovorili o veľmi trpkej prehre. Pätnásť trofejí je unikát, najbližšie k Realu je AC Miláno so siedmimi triumfami. Že Real finálové zápasy zvláda, dokazuje aj obdivuhodná štatistika.

V novodobom formáte Ligy majstrov hral o "ušatý" pohár deväťkrát a vždy uspel. Rekordér je aj tréner Carlo Ancelotti, ktorý v súťaži triumfoval už piatykrát, dvakrát s AC Miláno a trikrát s Realom. Víťazná rozlúčka Kroosa Naopak Dortmund po jedenástich rokoch prehral svoje druhé finále vo Wembley, vtedy nestačil na Bayern Mníchov (1:2). Od víťazstva v roku 1997 tak na ďalší úspech v milionárskej súťaži čaká. Tentoraz bol ale dlho lepším tímom, na španielskeho majstra sa takticky pripravil. Lenže štvrťhodinu pred koncom neustrážil na bližšej žrdi Carvajala, ktorý zakončil roh Toniho Kroosa za chrbát brankára Gregora Kobela. Kroos, ktorý po sezóne ukončí kariéru, si nemohol vysnívať lepší scenár.

"Myslím si, že do stavu 1:0 sme boli oveľa lepším tímom s oveľa lepšími šancami pred bránkou," povedal Niclas Füllkrug, ktorý v prvom polčase trafil žrď. Nemecký tím potom vypadol z hry, prežil niekoľko obrovských šancí, ale v 83. minúte zle rozohral a diery v obrane využil po kombinácii s Judeom Bellinghamom brazílsky útočník Vinicius. "Predviedli sme hru so srdcom, s veľkou futbalovou extratriedou a boli sme neuveriteľne drzí v ofenzíve. Potom však zaútočili oni, tak ako to robia už 100 rokov," povzdychol si obranca Borussie Mats Hummels.

Kehl zažil ďalšie sklamanie Po záverečnom hvizde mali viacerí hráči Dortmundu slzy v očiach, Marcel Sabitzer označil prehru ako najtrpkejšiu vo svojej kariére. Jeho spoluhráči na tom neboli inak. "Je to brutálne," povedal Emre Can. Füllkrug ho doplnil: "Veľmi to bolí." Obranca Nico Schlotterbeck pre agentúru DPA uviedol, že prežíva úplnú prázdnotu v duši a dodal: "Dúfam, že sa pozviecham. Štve ma, že sme na nich mali. Bolí to ešte viac, keď takto prehráte, keď ste boli tak blízko. Preto sa ťažko hľadajú slová." Sklamaný bol aj športový riaditeľ BVB Sebastian Kehl. Ten ako hráč v roku 2013 prehral aj spomínané finále proti Bayernu.

Športový riaditeľ Borussie Dortmund Sebastian Kehl. (Autor: REUTERS)

"Myslím si, že sme si to zaslúžili. Veľmi to bolí, keď o tom takto hovoríme, ale mohli sme odísť z ihriska so vztýčenými hlavami a odišli sme naozaj veľmi hrdí." Kehl ešte poďakoval priaznivcom tímu za neúnavnú podporu: "To je tiež niečo, na čo môžete byť veľmi, veľmi hrdí, keď pracujete pre tento klub." Pérez: Nikto nepochyboval Do kože hráčov zdolaného tímu sa vedel vžiť Bellingham, ktorý pred prestupom do Realu hral práve v jeho drese. Svoje pocity zhrnul pre uefa.com:

"Sníval som o tom, že budem hrať v týchto zápasoch. Nedokážem to vyjadriť slovami. Je to najlepší večer môjho života. Nemohol som si to vysnívať lepšie. Som veľmi vďačný svojim spoluhráčom, svojej rodine, tímu, fyzioterapeutom, všetkým, ktorí sa na tom podieľali. Je to obrovské skupinové úsilie."