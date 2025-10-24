Takáč mal po zápase zmiešané pocity: Zákroky tešia, no predvedený výkon nebol ideálny

Dominik Takáč chytá loptu počas zápasu 2. kola ligovej fázy Konferenčnej ligy vo futbale AZ Alkmaar - ŠK Slovan Bratislava.
Fotogaléria (18)
Dominik Takáč chytá loptu počas zápasu 2. kola ligovej fázy Konferenčnej ligy vo futbale AZ Alkmaar - ŠK Slovan Bratislava. (Autor: TASR)
TASR|24. okt 2025 o 08:02
ShareTweet2

Odmietol sa vyhovárať na počasie.

ALKMAAR. Výborný výkon slovenského futbalového brankára Dominika Takáča držal ŠK Slovan Bratislava nad vodou na pôde holandského Alkmaaru.

V druhom kole Konferenčnej ligy UEFA pustil Takáč za svoj chrbát iba jediný z 11 streleckých pokusov a „belasým“ dal šancu uspieť aj zlikvidovanou penaltou v závere prvého dejstva duelu, v ktorom sériový slovenský šampión napokon prehral 0:1.

Takáč si schuti zachytal hneď v prvom polčase. Zamestnával ho najmä autor jediného presného zásahu, domáci kapitán Sven Mijnans.

Reflexívne zákroky na čiare ešte zachránili Slovan od inkasovaného gólu, no veľký tlak dravých Holanďanov hostia neustáli.

Mrzí predvedený výkon

„Na jednej strane ma to teší, že tam bolo viac zákrokov, no mrzí, že náš výkon nebol ideálny a nedokázali sme si vypracovať viac šancí,“ uviedol 26-ročný brankár v mixzóne po stretnutí.

Slovan sa pripravoval na konfrontáciu s podobným súperom, akým bol v prvom kole Racing Štrasburg. Tím poskladaný prevažne z domácej akadémie dokázal dominovať v každom ohľade.

Fotogaléria zo zápasu AZ Alkmaar - Slovan Bratislava (Konferenčná liga - 2. kolo)
Tréner Slovana Vladimír Weiss st. gestikuluje počas zápasu 2. kola ligovej fázy Konferenčnej ligy AZ Alkmaar - ŠK Slovan Bratislava.
Fanúšikovia Slovana povzbudzujú pred zápasom 2. kola ligovej fázy Konferenčnej ligy AZ Alkmaar - ŠK Slovan Bratislava.
Domáci futbalisti Alkmaaru (v červenom) a hráči Slovana (v bielom) pózujú pred zápasom 2. kola ligovej fázy Konferenčnej ligy.
Dominik Takáč (uprostred) vyráža loptu počas zápasu 2. kola ligovej fázy Konferenčnej ligy vo futbale AZ Alkmaar - ŠK Slovan Bratislava.
18 fotografií
Dominik Takáč (vľavo) vyráža loptu počas zápasu 2. kola ligovej fázy Konferenčnej ligy vo futbale AZ Alkmaar - ŠK Slovan Bratislava.Tigran Barseghjan (Slovan) a Mees de Wit (Alkmaar) bojujú o loptu počas zápasu 2. kola ligovej fázy Konferenčnej ligy.Tréner Alkmaaru Maarten Martens reaguje počas zápasu 2. kola ligovej fázy Konferenčnej ligy o futbale AZ Alkmaar - ŠK Slovan Bratislava.Kyriakos Savvidis a hráč Alkmaaru Weslley Patati bojujú o loptu počas zápasu 2. kola ligovej fázy Konferenčnej ligy AZ Alkmaar - ŠK Slovan Bratislava.Kyriakos Savvidis (druhý sprava), Kenan Bajrič (vľavo) a hráč Alkmaaru Weslley Patati bojujú o loptu počas zápasu 2. kola ligovej fázy Konferenčnej ligy AZ Alkmaar - ŠK Slovan Bratislava.Cesar Blackman (Slovan) a kapitán Sven Mijnans (Alkmaar) bojujú o loptu počas zápasu 2. kola ligovej fázy Konferenčnej ligy.Sven Mijnans (Alkmaar), Nino Marcelli (Slovan) a dole Wouter Goes (Alkmaar) bojujú o loptu počas zápasu 2. kola ligovej fázy Konferenčnej ligy.Dominik Takáč chytá loptu počas zápasu 2. kola ligovej fázy Konferenčnej ligy vo futbale AZ Alkmaar - ŠK Slovan Bratislava.Vladimír Weiss st. gestikuluje počas zápasu 2. kola ligovej fázy Konferenčnej ligy vo futbale AZ Alkmaar - ŠK Slovan Bratislava.Mees de Wit, Ibrahim Sadiq (obaja Alkmaar), Tigran Barseghjan (Slovan) a Peer Koopmeiners (Alkmaar) bojujú o loptu počas zápasu 2. kola ligovej fázy Konferenčnej ligy.Kapitán Slovana Guram Kašia diskutuje s hlavným rozhodcom počas zápasu 2. kola ligovej fázy Konferenčnej ligy.Guram Kašia (tretí sprava), jeho spoluhráč Rahim Ibrahim a hráč Alkmaaru Mees de Wit bojujú o loptu počas zápasu 2. kola ligovej fázy Konferenčnej ligy.Dominik Takáč (vľavo) inkasuje úvodný gól, ktorý strelil kapitán Alkmaaru Sven Mijnans (10) počas zápasu 2. kola ligovej fázy Konferenčnej ligy vo futbale AZ Alkmaar - ŠK Slovan Bratislava.Futbalisti Alkmaaru sa tešia z úvodného gólu počas zápasu 2. kola ligovej fázy Konferenčnej ligy AZ Alkmaar - ŠK Slovan Bratislava.

„Vedeli sme, že budú silní na lopte, dobrí v pressingu, čo sa aj potvrdilo,“ povedal Takáč a vyjadril sa aj na tému, ktorá rezonovala počas stredy i štvrtka. Nepriaznivé počasie a silný nárazový vietor prinútil organizátorov posunúť čas úvodného výkopu na 18.45 h, no ešte necelé štyri hodiny pred stretnutím visel otáznik nad preložením na piatok.

„Počasie nebolo ideálne ani pre nich, ani pre nás. Zápas sa posúval, poobede sa hovorilo, že či sa vôbec bude hrať. Určite to však nie je výhovorka. Nie je to príjemné ani pre trénerov, ktorí musia tímu načasovať odchod, stravu a nejaký míting pred zápasom. Neviem, či som to počas kariéry zažil na vlastnej koži,“ pokračoval Takáč.

Strely musel vyrážať

Vo vlastnej šestnástke bojoval s nepriaznivými podmienkami, ktoré však robili problémy aj útočiacim hráčom. „Ani strelci to nemali úplne jednoduché, keďže sa to šmýkalo.

Zákrokov bolo veľa, ale loptu som neudržal asi ani raz, všetko som to musel nejako vyrážať. Bol som rád, že to išlo mimo brány. Vôbec to nie je príjemné, určite sa chytá ľahšie v inom počasí,“ vyhlásil Takáč a vyjadril sa aj k zneškodnenej penalte:

VIDEO: Dominik Takáč chytil pokutový kop

„Raz za čas sa každému brankárovi podarí chytiť jedenástku. Išiel som podľa intuície, väčšina ľavákov to kope tam doprava, takže som si povedal, že to skúsim a našťastie mi to dal dole a dobre som si to načasoval.

Teším sa, že som takýmto spôsobom podržal chalanov v hre, ale všetkých nás mrzí, že sme hlavne vpredu toho nevymysleli viac.“

Jediný klubový zástupca zo Slovenska v pohárovej Európe sa musí po neúspechu preladiť späť na domácu súťaž, v ktorej čakajú Slovan tri zápasy v priebehu siedmich dní.

Postupne sa stretne s Prešovom, Komárnom a Podbrezovou. V rámci KL bude mať ďalšiu príležitosť bodovať 6. novembra na ihrisku fínskeho KuPS Kuopio.

„Verím, že cez víkend budeme gólovejší a získame body. Musíme pracovať ďalej,“ dodal člen širšieho kádra slovenskej reprezentácie.

Konferenčná liga - tabuľka ligovej fázy

Konferenčná liga

    Na snímke tréner Slovana Vladimír Weiss st. gestikuluje počas zápasu 2. kola ligovej fázy Konferenčnej ligy vo futbale AZ Alkmaar - ŠK Slovan Bratislava.
    Na snímke tréner Slovana Vladimír Weiss st. gestikuluje počas zápasu 2. kola ligovej fázy Konferenčnej ligy vo futbale AZ Alkmaar - ŠK Slovan Bratislava.
    Weiss verí v postup Slovana a avizuje zmeny v kádri: Určite prídu už v zime
    Martin Kozinka|dnes 08:35|1
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Konferenčná liga»Takáč mal po zápase zmiešané pocity: Zákroky tešia, no predvedený výkon nebol ideálny