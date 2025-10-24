Takáč mal po zápase zmiešané pocity: Zákroky tešia, no predvedený výkon nebol ideálny

ALKMAAR. Výborný výkon slovenského futbalového brankára Dominika Takáča držal ŠK Slovan Bratislava nad vodou na pôde holandského Alkmaaru.
V druhom kole Konferenčnej ligy UEFA pustil Takáč za svoj chrbát iba jediný z 11 streleckých pokusov a „belasým“ dal šancu uspieť aj zlikvidovanou penaltou v závere prvého dejstva duelu, v ktorom sériový slovenský šampión napokon prehral 0:1.
Takáč si schuti zachytal hneď v prvom polčase. Zamestnával ho najmä autor jediného presného zásahu, domáci kapitán Sven Mijnans.
Reflexívne zákroky na čiare ešte zachránili Slovan od inkasovaného gólu, no veľký tlak dravých Holanďanov hostia neustáli.
Mrzí predvedený výkon
„Na jednej strane ma to teší, že tam bolo viac zákrokov, no mrzí, že náš výkon nebol ideálny a nedokázali sme si vypracovať viac šancí,“ uviedol 26-ročný brankár v mixzóne po stretnutí.
Slovan sa pripravoval na konfrontáciu s podobným súperom, akým bol v prvom kole Racing Štrasburg. Tím poskladaný prevažne z domácej akadémie dokázal dominovať v každom ohľade.
„Vedeli sme, že budú silní na lopte, dobrí v pressingu, čo sa aj potvrdilo,“ povedal Takáč a vyjadril sa aj na tému, ktorá rezonovala počas stredy i štvrtka. Nepriaznivé počasie a silný nárazový vietor prinútil organizátorov posunúť čas úvodného výkopu na 18.45 h, no ešte necelé štyri hodiny pred stretnutím visel otáznik nad preložením na piatok.
„Počasie nebolo ideálne ani pre nich, ani pre nás. Zápas sa posúval, poobede sa hovorilo, že či sa vôbec bude hrať. Určite to však nie je výhovorka. Nie je to príjemné ani pre trénerov, ktorí musia tímu načasovať odchod, stravu a nejaký míting pred zápasom. Neviem, či som to počas kariéry zažil na vlastnej koži,“ pokračoval Takáč.
Strely musel vyrážať
Vo vlastnej šestnástke bojoval s nepriaznivými podmienkami, ktoré však robili problémy aj útočiacim hráčom. „Ani strelci to nemali úplne jednoduché, keďže sa to šmýkalo.
Zákrokov bolo veľa, ale loptu som neudržal asi ani raz, všetko som to musel nejako vyrážať. Bol som rád, že to išlo mimo brány. Vôbec to nie je príjemné, určite sa chytá ľahšie v inom počasí,“ vyhlásil Takáč a vyjadril sa aj k zneškodnenej penalte:
VIDEO: Dominik Takáč chytil pokutový kop
„Raz za čas sa každému brankárovi podarí chytiť jedenástku. Išiel som podľa intuície, väčšina ľavákov to kope tam doprava, takže som si povedal, že to skúsim a našťastie mi to dal dole a dobre som si to načasoval.
Teším sa, že som takýmto spôsobom podržal chalanov v hre, ale všetkých nás mrzí, že sme hlavne vpredu toho nevymysleli viac.“
Jediný klubový zástupca zo Slovenska v pohárovej Európe sa musí po neúspechu preladiť späť na domácu súťaž, v ktorej čakajú Slovan tri zápasy v priebehu siedmich dní.
Postupne sa stretne s Prešovom, Komárnom a Podbrezovou. V rámci KL bude mať ďalšiu príležitosť bodovať 6. novembra na ihrisku fínskeho KuPS Kuopio.
„Verím, že cez víkend budeme gólovejší a získame body. Musíme pracovať ďalej,“ dodal člen širšieho kádra slovenskej reprezentácie.