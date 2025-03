Rodina povedala, že do Slovana nie. Slovák zaujal v Česku, chváli ho aj Calzona

Ako sedemnásťročný debutoval za AS Trenčín. Záujem o jeho služby prejavil tréner Vladimír Weiss, no rozhodol sa pre český Jablonec. DOMINIK HOLLÝ (21) prežíva aktuálne najlepšie obdobie kariéry, v posledných troch zápasoch strelil tri góly.

Dlhšie obdobie ste boli bez streleckého zásahu, no v posledných troch zápasoch ste strelili tri góly. Úspešné obdobie? Dá sa povedať, že konečne mám dobrú formu. Treba však priznať, že v zakončeniach som mal aj šťastie a pochváliť musím i spoluhráčov, bez ktorých by to nešlo.

Viac ako moje góly je dôležité, že vyhrávame. Sme dobre zohraný tím, vieme, čo chceme hrať, a to je dobre. Nielen ja, ale celý tím dávame veľa gólov a darí sa nám aj v defenzíve, v čom chceme pokračovať. VIDEO: Zostrih zo zápasu Jablonec - Karviná

Strelili ste iba o jeden gól menej ako útočník Sparty Praha a váš krajan Lukáš Haraslín, aktuálne ste v tabuľke strelcov na desiatom mieste. Ako to znie? Veľmi dobre. Nikdy predtým som medzi mužmi sedem gólov za sezónu nedal, takže som spokojný. A to ešte nekončím. Verím, že sa budem naďalej futbalovo posúvať a budem pre tím prínos.

Českí novinári o vás napísali, že ste nenápadná hviezda ligy, vraj ste ako buldog, ktorý sa presadzuje silou. Čo na to hovoríte vy? Sú to pekné slová, ale necítim sa byť ako hviezda. Tak by som sa nenazval. S tým buldogom, na tom je niečo pravdy. Hrám silovo, nabieham si do šestnástky, niekedy bezhlavo. Zatiaľ mi to vychádza, takže to celkom sedí. Vážim si, keď o mne druhí hovoria v dobrom, je to pre mňa motivácia do ďalšieho priebehu kariéry. Česká liga je náročná súťaž, preto som rád, že sa mi darí. Po prestupe ste hrávali menej. Teraz to však vyzerá tak, že ste sa naplno usadili v zostave Jablonca. Konkurencia je vysoká, takže stále musím bojovať o svoje miesto. Ukázal som však, čo vo mne je a každým dňom sa to zlepšuje. Teraz mi to padá a som za to rád.

Veľký záujem o vás mal tréner Slovana Bratislava Vladimír Weiss, no vo februári minulého roka ste si to namierili do Jablonca. Vraj preto, aby ste hrali európsku súťaž. Neľutujete, že ste neodišli radšej do Bratislavy? Slovan hral potom v hlavnej fáze Ligy majstrov. Preberal som to s rodinou a chcel som si zahrať inú súťaž. Vyšlo to na Jablonec a rozhodne to neľutujem. Samozrejme, že si záujem trénera Weissa vážim, ale takto som to cítil.

Sledovali ste zápasy Slovana v Lige majstrov? Čo vám počas nich prebehlo hlavou? Nenapadlo vás, že ste mohli byť práve na ihrisku? Tak som to nevnímal. Pozeral som futbal a držal som Slovanu palce. Verím, že sa mi raz niečo podobné podarí. Sústredím sa však v prvom rade na seba, aby som vydal zo seba maximum. Do Česka som odišiel v prvom rade preto, že sa jedná o kvalitnejšiu súťaž. Zápasy sú rýchlejšie, súbojovejšie, čo mi vyhovuje viac. Jablonec je aktuálne na 5. mieste za baštami ako Slavia, Sparta, Plzeň či Ostrava. Vládne s týmto postavením v tíme spokojnosť? Sezóna nám vychádza dobre, no vždy chcete byť vyššie. Verím, že sa nám bude dariť a skončíme na priečke, ktorá nám zaistí pohárovú Európu.

Vnímate vašu dobrú formu ako možnosť ešte viac nakuknúť do A mužstva reprezentácie? Už ste si zahrali proti San Marinu. Jasné, že áno. V poslednom období dávam góly, preto verím, že si ma niekto všimne. Každý deň na sebe makám, tvrdo pracujem, aby som sa zlepšoval a pomáhal tímu. Tréner Francesco Calzona vás označil za budúcnosťou slovenského futbalu, páčia sa mu vaše parametre. Čo tieto slová pre vás znamenajú? Je to pre mňa pohladenie na duši. Sú to pekné slová od reprezentačného trénera, no je teraz na mne, aby som ich potvrdil. Ako som hovoril, stále sa chcem zlepšovať, aby moja kariéra mala stúpajúcu tendenciu. Verím, že mojich štartov za reprezentáciu bude viac a viac.

S veľkou pravdepodobnosťou sa predstavíte na ME do 21 rokov, ktoré sa budú hrať na Slovensku. V skupine nastúpite proti Španielsku, Taliansku a Rumunsku. Čo od domáceho šampionátu očakávate? Konkurencia je vysoká, preto je na trénerovi, koho zoberie. My chalani sa musíme o šancu pobiť a na ihrisku ukázať, čo je v nás. Domáce majstrovstvá Európy sú pre mňa veľkým lákadlom a samozrejme, že chcem byť ich súčasťou. Bolo by krásne hrať pred svojou rodinou a priateľmi, pred plnými štadiónmi. Mám ešte nejaký čas, aby som ukázal, že patrím do tímu. V skupine nás čakajú kvalitní súperi, no na takomto turnaji si nenavyberáte. Musíme na ihrisku nechať všetko, aby sme ukázali, že dokážeme hrať aj s najlepšími na svete. Domáci šampionát beriem aj ako odrazový mostík do ďalšieho priebehu kariéry. V ktorej lige by ste si rád v budúcnosti zahrali? Nemám vybranú súťaž, no každý mladý hráč chce hrať v jednej z TOP 5 líg Európy. Taký je aj môj cieľ.