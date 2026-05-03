VIDEO: Slovenský obranca zariadil remízu Slovácka. Tím je naďalej na barážovej priečke

Martin Koscelník
TASR|3. máj 2026 o 15:07
Teplice zostávajú 13. so šesťbodovým náskokom na barážové pozície.

Futbalisti 1. FC Slovácko remizovali v 1. kole nadstavbovej časti českej ligy v skupine o udržanie sa s Teplicami vedenými slovenským trénerom Zdenkom Frťalom 1:1.

Deľbu bodov zariadil v 79. minúte slovenský obranca Martin Koscelník. Slovácko je však naďalej na barážovej 14. priečke, Teplice zostávajú 13. so šesťbodovým náskokom na barážové pozície.

VIDEO: Gól Koscelníka

Česká liga - 1. kolo nadstavbovej časti:

Skupina o záchranu - 1. kolo:

FK Teplice – 1. FC Slovácko 1:1 (1:0)

Góly: 15. Mareček - 79. Koscelník

/M. Riznič odohral celý zápas, J. Jakubko a R. Ludha sedeli na lavičke - T. Huk odohral celý zápas, M. Koscelník hral od 62. minúty a strelil gól, A. Fiala a M. Šviderský sedeli na lavičke/

