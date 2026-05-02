Slavia sa víťazstvom priblížila k zisku titulu. Spečatiť ho môže v prestížnom derby

Slavia Praha oslavuje gól. (Autor: TASR/AP)
TASR|2. máj 2026 o 21:50
Baník Ostrava sa odlepil z dna tabuľky.

Futbalisti Slavie Praha si na úvod nadstavbovej časti českej ligy pripísali výhru 2:1 na pôde Slovana Liberec. Priebežný líder zariadil svoj triumf ešte v prvom polčase, keď sa presadili Nigérijčan Igoh Ogbu a David Jurásek.

„Zošívaní“ tak môžu bez ohľadu na nedeľňajší výsledok v dueli Sparty Praha potvrdiť titul už v nasledujúcom kole.

Ak sa aj Sparta opäť dotiahne na rozdiel ôsmich bodov, v sobotu 9. mája čaká mestských rivalov derby na pôde Slavie. Potom už zostávajú do konca súťaže len tri duely.

Baník Ostrava odštartoval nadstavbovú časť bezgólovou remízou s Mladou Boleslavou. Tretie najlepšie mužstvo minulej sezóny vstupovalo do nadstavby z posledného miesta, z ktorého sa nateraz odlepilo vďaka lepšiemu skóre.

Na dne tabuľky skupiny o udržanie ho vystriedala Dukla Praha po sobotnej prehre 1:2 v Zlíne. V zostave Zlína si pripísal plnú minutáž aj Slovák Martin Pišoja a jeho súperom bol krajan Rajmund Mikuš.

Štvorica tímov od 7. po 10. miesto bojuje v play-off o konečné umiestnenie.

V prvom zápase semifinále Sigma Olomouc vyhrala na pôde Bohemians Praha 3:1, pričom v bránke domácich stál Slovák Tomáš Frühwald.

Pardubice v zostave so Samuelom Kopáskom triumfovali v Karvinej 2:1. Celkový víťaz play off si okrem 7. miesta zabezpečí aj voľný žreb v druhom kole tamojšieho pohára. Obaja finalisti si zároveň odnesú finančnú odmenu.

Česká liga - 1. kolo nadstavbovej časti:

Skupina o titul:

Slovan Liberec - Slavia Praha 1:2 (0:2)

Góly: 50. Mahmič - 18. Ogbu, 45+4. Jurásek

ČK: 83. Drakpe (Liberec) po druhej ŽK

/L. Letenay hral od 79. min., P. Dulay, M. Ryzek, I. Krajčírik všetci na lavičke náhradníkov - I. Schranz hral od 88. min., E. Prekop na lavičke náhradníkov/

Play-off o umiestnenie - prvé zápasy:

Karviná - Pardubice 1:2 (1:1)

Góly: 45. Samko - 13. Patrák, 51. Samuel

/S. Kopásek (Pardubice) hral do 62. min/

Bohemians Praha 1905 - Sigma Olomouc 1:3 (0:1)

Góly: 90. Hůlka (z 11 m) - 33. a 51. Krivak, 62. Růsek

/T. Frühwald odchytal celý duel - M. Malý odohral celý duel, M. Hruška na lavičke náhradníkov/

Skupina o záchranu - 1. kolo:

Baník Ostrava - Mladá Boleslav 0:0

/A. Musák odohral druhý polčas, J. Pira hral od 83. min, V. Budinský a L. Almási na lavičke náhradníkov - M. Králik odohral celý duel a dostal ŽK/

Zlín - Dukla Praha 2:1 (1:1)

Góly: 35. Černín (z 11 m), 74. Poznar - 23. Milla

/M. Pišoja odohral celý duel - R. Mikuš odohral celý duel/

