VIDEO: Greif chytil penaltu, no ostal sklamaný: Nie je veľmi čo vysvetľovať

Slovenský futbalový brankár Dominik Greif po bezgólovej remíze Olympique Lyon na pôde AJ Auxerre v 13. kole Ligue 1 neskrýval sklamanie.
V 25. minúte chytil penaltu a bol oporou hostí, ktorí však na pôde posledného tímu tabuľky najvyššej francúzskej súťaže nedokázali potvrdiť úlohu favorita.
„Máme dostatočne kvalitný káder na to, aby sme podávali lepšie výkony. Som sklamaný, že sme nezískali tri body. Pokiaľ ide o zneškodnený pokutový kop, nie je veľmi čo vysvetľovať.
Brankár má vždy tri možnosti, buď sa vrhne doľava, alebo doprava, alebo zostane stáť na bránkovej čiare. Teší ma, že som vystihol smer penalty, no mrzí ma, že mojim spoluhráčom tento moment nedodal viac energie.
Chceli sme si napraviť chuť po prehre s Betisom Sevilla v Európskej lige, no nepodarilo sa nám to," uviedol pre oficiálnu webovú stránku Lyonu Greif, ktorého vyhlásili za Hráča zápasu.
Celkovo vykryl päť striel. V druhom polčase zneškodnil prudký pokus neúspešného exekútora pokutového kopu Lassineho Sinayoka k bližšej žrdi zvnútra šestnástky.
Auxerre ukončilo šnúru štyroch ligových prehier a získalo prvý bod od 19. októbra. V tabuľke sú však „mládežníci" naďalej poslední. Lyonu patrí siedma priečka. Na vedúci Paríž Saint-Germain stráca sedem bodov.
„Vedeli sme, že v Auxerre to bude ťažký zápas. Musíme hrať oveľa rýchlejšie a byť efektívnejší v koncovke. Remíza je zaslúžená.
Nepodarilo sa nám zopakovať výkony z duelov proti PSG či Štrasburgu. Som trochu frustrovaný, no verím, že ak budem na sebe pracovať, čoskoro sa dočkám prvého gólu v Ligue 1," povedal uruguajský útočník Martin Satriano.