Greif po štyroch sezónach opúšťa La Ligu. Za štyri milióny podpíše viacročnú zmluvu

BRATISLAVA. Slovenský futbalový brankár Dominik Greif sa po štyroch sezónach strávených v španielskej La Lige sťahuje do francúzskej Ligue 1.
Denník L'Equipe v piatok informoval, že po niekoľkých dňoch zdĺhavých rokovaní nastala dohoda medzi zástupcami RCD Mallorca a Olympique Lyon.
Do tímu 7-násobného francúzskeho šampióna má Greif prestúpiť za štyri milióny eur, pričom má prebrať pozíciu brankárskej jednotky po Lucasovi Perrim, ktorý koncom júla zamieril do Leedsu United.
"Prestup je doplnený bonusmi až do výšky 1,25 milióna eur a 10 % úrokom z kapitálového zisku z ďalšieho predaja," píše známy francúzsky denník.
Očakáva sa, že Greif podpíše budúci týždeň päťročnú zmluvu.
Dvadsaťosemročný slovenský brankár, ktorý futbalovo vyrastal v bratislavskom Slovane, dlho bojoval na Malorke o post jednotky.
Podarilo sa mu to až v predošlej sezóne, v ktorej odchytal 32 zápasov a sedemkrát si udržal čisté konto. Tiež má na konte aj päť štartov za Slovensko.