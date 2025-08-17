Greif je už vo Francúzsku. Čaká ho dlhoročná zmluva, v novom klube bude jednotkou

Dominik Greif v drese Mallorcy.
Dominik Greif v drese Mallorcy. (Autor: REUTERS)
17. aug 2025 o 10:32
Slovenský brankár prestúpil do Ligue 1 zo španielskej Mallorky.

LYON. Slovenský futbalový brankár Dominik Greif by mal v najbližších hodinách podpísať zmluvu s tímom Olympique Lyon.

Podľa denníka L'Équipe je už 28-ročný Slovák vo Francúzsku a mal by dostať päťročnú zmluvu.

Po odchode Lucasa Perriho za 16 miliónov eur do Leedsu hľadal Olympique novú brankársku jednotku a rýchlo sa zameral na Greifa z Mallorky.

Základná transferová suma štyri milióny eur by mala byť doplnená bonusmi až do výšky 1,25 milióna eur a 10 percentami z kapitálového zisku z prípadného ďalšieho predaja.

Greif opustil Mallorku po štyroch sezónach. Do tímu z Baleárskych ostrovov prišiel v roku 2021 zo Slovana Bratislava, v klube sa stretol aj s krajanom Martinom Valjentom.

Dlho bojoval o post brankárskej jednotky RCD, podarilo sa mu to až v minulej sezóne, keď v La Lige odchytal 31 stretnutí.

Na Mallorke mal zmluvu platnú do 30. júna 2026. Na konte má aj päť štartov v slovenskej reprezentácii.

