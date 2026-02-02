Brutálny výkon, najlepší prestup za cenu a výkon. Slovák odstavený z reprezentácie

Forma Dominika Greifa už presiahla hranice Ligue 1 a neuniká ani zahraničným analytikom. Rešpekt prichádza aj zo Španielska, kde novinár Andrés Onrubia Ramos zaradil slovenského brankára medzi najlepšie posily celej súťaže.
„Greif je jedným z najlepších prestupov Ligue 1 z hľadiska pomeru ceny a výkonu. Ak bol Lyon lídrom Európskej ligy a medzi najlepšími aj v Ligue 1, je to sčasti vďaka brutálnemu výkonu Slováka v bránke. Navyše, v tejto sezóne chytil dve penalty. Je naozaj veľmi dobrý.“
Keď má Lyon pokoj, začína sa to v bránke. Dominik Greif bol opäť oporou, opäť neinkasoval a znovu potvrdil, že jeho prítomnosť nie je detailom, ale základným pilierom celého mužstva.
Štyri zákroky
Slovenský brankár si v nedeľu vo francúzskej Ligue 1 pripísal siedme čisté konto sezóny a štyrmi zákrokmi výrazne prispel k tesnému domácemu víťazstvu Olympique Lyon nad Lille 1:0 v zápase 20. kola. Duel, ktorý sa lámal na detailoch, mal od úvodu jasnú tvár – tvár brankára, ktorý zachytí prvý nápor a nastaví rytmus celému tímu.
Portál ledauphine.com si všimol najmä Greifove zásahy z prvého polčasu:
„Autor štyroch zákrokov zapôsobil predovšetkým tým prvým – prudkú strelu z bezprostrednej blízkosti, pravou nohou od ľavého obrancu Romaina Perrauda, dokázal vyraziť. Dobre sa natiahol aj na krížnu strelu Fernandeza-Parda."
Jedna neistota v závere, inak výkon, ktorý držal Lyon nad vodou v momentoch, keď sa zápas mohol zlomiť na opačnú stranu.
Pokoj v bránke
O jediný gól zápasu sa v 37. minúte postaral dánsky stredopoliar Noah Nartey. Lyon sa dostal do vedenia a následne zvolil pragmatickú cestu – menej rizika, viac kontroly. Kľúčové bolo, že vzadu mal istotu.
Aj hodnotenia to potvrdili. Portál Maxifoot označil Greifa za rozhodujúcu postavu úvodnej fázy zápasu:
„Brankár Lyonu bol rozhodujúcou postavou prvého polčasu – dvakrát zneškodnil Perrauda a následne aj Fernandeza-Parda. Slovák už v druhom dejstve nemal veľa práce.“
Kabína vie, na kom stojí
Spokojnosť neskrýval ani český spoluhráč Pavel Šulc, ktorý pre Nova Sport jasne pomenoval, kde sa zápas lámal:
„Nepovedal by som, že mali nejakú veľkú šancu, len v prvom polčase po štandardke, keď sme tam zaspali, ale Dominik Greif to chytil. Je krásne, že sme to zvládli, je to pre nás veľmi dôležité. Máme pred nimi sedembodový náskok a sme štvrtí. Máme desať výhier v rade a dúfam, že to takto pôjde ďalej.“
Šulc zároveň otvorene hovoril aj o cieľoch Lyonu v tejto sezóne:
„Od začiatku sa tu hovorí o tom, že cieľom je Liga majstrov. Byť do štvrtého miesta je plán. Sme tomu pomerne blízko, ale máme pred sebou ešte polovicu sezóny. Dôležité je, že Lille nemá ideálnu formu, je za nami o sedem bodov a tento rok sme ho porazili trikrát. To je úžasné.“
Čísla, ktoré majú váhu
Pre Olympique Lyon to bolo desiate víťazstvo v sérii vo všetkých súťažiach a zároveň piaty ligový triumf za sebou. Klub sa tak pevne usadil na štvrtej priečke tabuľky, len o skóre za Marseille – s výhľadom, ktorý je po dlhom čase viac európsky než záchranársky.
Greifove individuálne štatistiky jeho význam ešte zvýrazňujú. V tejto sezóne už chytil dve penalty a proti Lille si pripísal 12 výbehov, čím podčiarkol svoj aktívny štýl. V rámci Ligue 1 mu v tejto metrike patrí tretie miesto, čo ho radí medzi najaktívnejších brankárov celej súťaže.
Prestup, ktorý Lyonu vyšiel
Dvadsaťosemročný Greif prišiel do Lyonu pred sezónou z RCD Mallorca. Podľa denníka L’Équipe zaplatil francúzsky klub približne štyri milióny eur, s bonusmi do výšky 1,5 milióna. Slovák nahradil Lucasa Perriho, ktorého Lyon predal do Leedsu za 16 miliónov eur.
V Lyone je Dominik Greif brankárom, na ktorom stojí séria, tabuľka aj ambícia. Chytá, rozhoduje zápasy, zbiera čisté kontá aj rešpekt súperov. V číslach patrí medzi elitu Ligue 1, v očiach analytikov medzi najlepšie prestupy celej súťaže. V klube má dôveru – a s ňou aj pokoj.
V reprezentácii je to iný príbeh. Tam sa Greif naposledy ocitol mimo nominácie po konflikte s trénerom Francescom Calzonom. Nie pre formu, nie pre výkony, ale pre spor. Paradox, ktorý bije do očí: zatiaľ čo vo Francúzsku jeho hodnota rastie, doma sa vedie debata, či sa vôbec zmestí do plánov.