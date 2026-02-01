Gesto, ktoré zdvihlo tribúny. Jeho pokoj desí, mladý Slovák očaril Taliansko

Pätička, ktorá zdvihla tribúny, a pokoj, ktorý „miestami až desí“. Adam Obert v zápase 23. kola Seria A proti Verone ukázal, prečo sa o ňom v Taliansku píše ako o hráčovi s čoraz väčšou váhou.
Výhra 4:0 bola pre Cagliari tretím triumfom v rade a ďalším krokom k záchrane. Slovenský stopér sa na nej podieľal asistenciou a výkonom, ktorý talianske médiá jednohlasne zaradili medzi nadštandard.
„Obert pôsobí s obdivuhodným pokojom, ktorý miestami až desí – najmä pre riziká, ktoré na seba berie. Je to však súčasť jeho herného balíka a pri rozohrávke je mimoriadne užitočný: stavia hru trpezlivo, bez odkopávania lôpt,“ napísal Matteo Zizola z portálu Centotrentuno, ktorý slovenskému obrancovi udelil známku 7,5.
Zizola vyzdvihol aj jeho vplyv na výsledok:
Rozbieha sa dieselovo
„V defenzíve bol pozorný, hoci nie vždy bezchybný, no pri víťaznom góle Mazzitelliho bol absolútne dokonalý – asistenciu pätičkou zvládol technicky perfektne. S rastúcou minutážou rastie aj jeho výkon: zápas uzavrel s 13 získanými loptami a 93 % úspešnosťou prihrávok. A nie, rozhodne to nebol len splnený základ.“
Keď v úvode zápasu ešte pôsobí nenápadne, niektorým fanúšikom možno pripomína motor, ktorý sa zohrieva pomalšie. Presne to vystihne aj server Calciomercato, ktorý Obertovi udelil známku 7:
„Obert sa rozbiehal pomalšie, takmer ‚dieselovo‘, no nádherným pätičkovým dotykom pripravil asistenciu na prvý gól Cagliari. Gesto, ktoré zdvihlo tribúny," dodalo Calciomercato.
Eurosport bol o niečo zdržanlivejší (6,5), no pochybnosti o kvalite asistencie nemal:
Pätička, klenot
„Adam Obert nebol vždy úplne presný pri centroch, no jeho asistenciu pätičkou pre Mazzitelliho možno pokojne označiť za klenot. Spoluhráč sa mu poďakoval najlepším možným spôsobom – gólom.“
Vysokú známku mu udelil aj Tuttomercatoweb:
„Aj Obert, podobne ako Palestra, profitoval z veľkých priestorov na ihrisku, najmä po vylúčení súpera. Mal čo využívať a dokázal to.“
Cagliari sa po sezónach strávených na dne tabuľky v tejto sezóne posúva smerom k jej stredu, aj vďaka mladému Slovákovi.
VIDEO: Zostrih zápasu Cagliari - Verona
V aktuálnej sezóne Serie A má Adam Obert na konte 21 zápasov (plus dva v Talianskom pohári), takmer všetky v základnej zostave. Spomedzi hráčov v poli je druhým najvyťažovanejším futbalistom Cagliari, čo samo o sebe hovorí o jeho postavení v tíme.
Zmluvu má platnú do roku 2029. Portál Transfermarkt pri ňom uvádza hodnotu štyri milióny eur, no v realite je jeho trhová cena jednoznačne vyššia.
Stabilita, čísla a rastúca hodnota
O záujme sa nehovorí potichu – v zákulisí sa spomínajú kluby ako Juventus Turín či Celtic Glasgow.
Je ľavonohý stopér, čo je na trhu vzácna komodita, má iba 23 rokov, no už dnes disponuje skúsenosťami, aké hráči na jeho poste často zbierajú až neskôr.
V reprezentačnom A-tíme Slovenska odohral 17 zápasov, strelil jeden gól a predstavil sa aj na majstrovstvách Európy 2024.
V drese Cagliari pôsobí už piatu sezónu. V talianskych súťažiach má na konte 65 zápasov v Serii A, 33 v Serii B a 11 štartov v Coppa Italia.
Navyše je využiteľný na viacerých postoch. Na pozícii stopéra, i na kraji obrany. V tomto prípade je podobný s Dávidom Hanckom.
Príbeh, ktorý začal na Slovane
Keď Milan Škriniar debutoval v Serii A v drese Sampdorie Janov, mal 21 rokov a počúval, že je na stopérsky post primladý. Dovtedy žiaden slovenský obranca nenastúpil v základnej zostave v jednej z top líg (Taliansko, Anglicko, Španielsko, Nemecko) ešte ako tínedžer.
Až prišiel Adam Obert.
Koncom januára 2022 odohral celý ligový zápas proti Fiorentine – mal iba 19 rokov. Presadiť sa v Serii A v takom veku, navyše na stopérskom poste zviazanom taktikou a zodpovednosťou, je výnimočné.
S futbalom začínal v bratislavskom Slovane, no už ako desaťročný zamieril do akadémie Brna (2012).
V šestnástich prestúpil do Sampdorie Janov, kde sa vypracoval medzi opory mládežníckych tímov. V lete 2021 prišiel prestup do Cagliari – klubu, ktorý v ňom od začiatku videl projekt.