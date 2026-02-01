Spoľahlivý Greif nepustil za chrbát žiadnu strelu. Lyon zvíťazil desiatykrát v rade

Slovenský brankár Dominik Greif si pripísal siedme čisté konto v prebiehajúcom ročníku francúzskej Ligue 1.
Štyrmi zákrokmi prispel k víťazstvu Olympique Lyon v domácom dueli 20. kola nad Lille 1:0.
Rozhodujúci gól zaznamenal v 37. minúte dánsky stredopoliar Noah Nartey.
Pre Lyon to bol desiate víťazstvo vo všetkých súťažiach v sérii a piaty plný bodový zápis v lige za sebou.
Upevnil si tak štvrtú priečku, iba o skóre za Marseille. Lille je na piatej priečke s mankom siedmich bodov na Lyon.
Ligue 1 - 20. kolo:
Olympique Lyon - Lille OSC 1:0 (1:0)
Gól: 37. Nartey
/D. Greif (Lyon) odchytal celý zápas a mal štyri zákroky/