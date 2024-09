Na nezdolaného lídra stráca len dva body. Hrdinovi tímu pomohla manželka

V aktuálnej sezóne to však vyzerá úplne inak a o postup z najnižšej krajskej ligy - s celou plejádou bývalých ligistov - tvrdo bojujú krajská Nitra i okresné Topoľčany a prípadný postup by s najväčšou pravdepodobnosťou tentokrát prijal aj druhý v konečnom poradí.

Vlaňajšiemu nováčikovi šiestej ligy Stred HUMMEL, tímu ŠK Nitra-Dolné Krškany stačilo už vlani k prieniku do TOP štyri nezmeškať v poslednom kole v sobotu 8. júna zápasovú derniéru a v predposledných Jacovciach vydolovať tri očakávané body.

V nitriansko-topoľčianskej súťaži to využili dvaja spomínaní najväčší favoriti na postup Topoľčany a AC Nitra, aby sa okamžite vrátili na dva najvyššie stupienky, kým Krškančania, ktorí majú odohrané o zápas viac, klesli na tretie miesto a pred nedeľňajším domácim stretnutím proti Zbehom čakali najskôr na výsledok sobotňajšieho megašlágra medzi dvomi dovtedy stopercentnými spolufavoritmi AC Nitra – FC Topoľčany.

„Kde sa dvaja bijú, vyhráva tretí,“ dodajme, že občas. Najoddanejší fanúšikovia „Ariánov“ z Krškán však ešte pred víkendom i tak študovali tabuľku oveľa podrobnejšie a spočítané mali dokonca aj to, o koľko by museli doma zdolať Zbehy, ak by sa deň predtým zrodil pod Nitrianskym hradom „najpriaznivejší“ remízový rezultát, aby sa opäť vyhupli senzačne až na najvyšší stupienok.

Po víťazstve nitrianskeho AC však bolo stále v hre priebežné druhé miesto.