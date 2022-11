S Bardejovom vyhrala pohár, teraz čelí európskej špičke. Plním si futbalové sny, vraví

"Začínala som vo Vranove nad Topľou, s chlapcami, pod vedením trénera Tomáša Komára. Potom prišiel ŠK Štich Humenné. Tam už som hrávala s dievčatami. V roku 2016 som prestúpila do Partizána Bardejov," spomína na svoje začiatky.

VRANOV NAD TOPĽOU. Diana Lemešová to z Vranova nad Topľou dotiahla až do najvyššej rakúskej ženskej futbalovej súťaže.

Po odchode z Bardejova študovala individuálne online v Bardejove. "Doteraz sa venujem futbalu v Rakúsku a plním si svoje futbalové sny. Verím, že to tak bude aj naďalej," vraví.

Dvadsaťdvaročná Lemešová po skončení činnosti v Partizáne ešte doštudovala na Hornom Šariši strednú školu a odišla do Rakúska.

"Nie som pravidelne v základnej zostave, ale o to väčšiu motiváciu mám na sebe tvrdo pracovať," vysvetľuje.

Sankt Pölten prvýkrát postúpil do skupinovej fázy Ligy majstrov. "Je to neuveriteľný a úžasný pocit byť medzi 16 najlepšími klubmi z celej Európy," vraví Lemešová.

"Každým jedným reprezentačným zrazom alebo zápasom sa učím nové veci, či už po futbalovej alebo aj mentálnej stránke, s pomocou našej mentálnej trénerky. Skúsenosti čerpám najmä od svojich spoluhráčok. Môžem povedať, že celkovo som spokojná so svojím pôsobením," zhodnotila Lemešová.

Rakúsky klub v Lige majstrov zatiaľ stále čaká na prvé body. Na programe však má ešte štyri duely - dva proti Slavii Praha a po jednom proti AS Rím a VfL Wolfsburg.

Lemešovej plány sa však nekončia. Čo by ešte chcela dosiahnuť? "Mojím snom je hrať v nemeckej alebo anglickej lige."

Talentovanej futbalistke sa darí a má pred sebou zrejme ešte mnoho úspešných rokov. Uvedomuje si, komu je za svoje úspechy najviac vďačná.

"Za svoju futbalovú kariéru vďačím najmä svojej skvelej rodine - mamka, ocko a brat - bez ktorých by som to nezvládla a nebola by som tam, kde som práve teraz," dodala.