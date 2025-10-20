Priaznivé správy pre Paríž. Dembele by mohol nastúpiť už v Lige majstrov

Tímu chýbal od 5. septembra.

PARÍŽ. Francúzsky futbalista Ousmane Dembele sa pravdepodobne vráti do zostavy Paríža St. Germain v utorňajšom zápase Ligy majstrov na ihrisku Bayeru Leverkusen.

Svojmu tímu chýbal od 5. septembra, keď ho vyradilo zranenie stehenného svalu, ktoré utrpel počas septembrového reprezentačného zápasu proti Ukrajine.

Držiteľ Zlatej lopty za sezónu 2024/2025 sa zotavoval na špecializovanej klinike v Katare a minulý týždeň sa vrátil do tréningového procesu.

V piatok ešte nehral v ligovom zápase proti Štrasburgu (3:3), ale podľa zdroja AP by mal byť v Leverkusene súčasť tímu. PSG v sobotu zverejnilo fotografie z Dembeleho tréningu.

Trénerovi Louisovi Enriquemu budú pravdepodobne naďalej chýbať stredopoliari Fabian Ruiz a Joao Neves. „Neviem, kedy sa zranení hráči vrátia. Nechcem hazardovať s ich zdravím,“ povedal Enrique.

