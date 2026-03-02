Syn sa po necelom roku vracia späť k otcovi. Ancelotti bude asistentom brazílskej reprezentácie

Davide Ancelotti sa štvrť roka pred majstrovstvami sveta vracia do trénerského tímu svojho otca Carla pri brazílskej futbalovej reprezentácii. S odvolaním sa na svoje zdroje to uviedla agentúra AFP.
Ako asistent by mal byť tridsaťšesťročný kouč na brazílskej lavičke už koncom marca počas prípravných zápasov proti Francúzsku a Chorvátsku.
Davide Ancelotti prišiel so svojím otcom do brazílskej reprezentácie vlani v máji, no v júli túto funkciu opustil a ujal sa klubu Botafogo. Jeho prvý angažmán v úlohe hlavného kouča skončili v decembri po šiestom mieste v ligovej tabuľke.
Svojho otca Carla sprevádzal Davide Ancelotti na trénerských štáciách najprv ako kondičný tréner a potom už od roku 2012 ako asistent. Pôsobili spolu v Paris Saint-Germain, Bayerne Mníchov, Neapole, Evertone a Reale Madrid.
Na majstrovstvách sveta čakajú Brazíliu v C-skupine zápasy proti Maroku, Haiti a Škótsku.