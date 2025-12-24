Otec ho priviedol do najlepších klubov sveta. Ancelotti teraz môže viesť taliansky tím

Davide Ancelotti.
Davide Ancelotti. (Autor: TASR/AP)
TASR|24. dec 2025 o 12:13
ShareTweet0

Tridsaťšesťročný Ancelotti má za sebou prvé angažmá na poste hlavného kouča.

Davide Ancelotti patrí medzi hlavných adeptov na trénerský talianskeho futbalového klubu AC Pisa 1909.

Podľa renomovaného denník La Gazzetta dello Sport je totiž neistá pozícia súčasného kormidelníka Alberta Gilardina.

Tridsaťšesťročný Ancelotti má za sebou prvé angažmá na poste hlavného kouča. Na lavičke brazílskeho Botafogo však vydržal syn známeho trénera Carla Ancelottiho len päť mesiacov.

Účastníkovi talianskej Serie A patrí priebežne predposledné 19. miesto v tabuľke.

Talian so svojím otcom spolupracoval vo viacerých európskych kluboch vrátane Bayernu Mníchov, SSC Neapol, Evertonu či Realu Madrid.

Je tiež súčasťou jeho trénerského tímu v brazílskej reprezentácii.

Tabuľka Serie A

Serie A

    Joshua Zirkzee oslavuje gól.
    Joshua Zirkzee oslavuje gól.
    Opustí holandský futbalista Manchester United? Záujem prejavil klub z Talianska
    dnes 14:50
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Taliansko»Serie A»Otec ho priviedol do najlepších klubov sveta. Ancelotti teraz môže viesť taliansky tím