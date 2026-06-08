Fiorentina predstavila nového trénera, tím povedie taliansky majster sveta

Futbalistov Fiorentiny bude trénovať majster sveta z roku 2006 Fabio Grosso. 48-ročný kouč podpísal s toskánskym klubom zmluvu na dva roky. Fiorentina to oznámila na svojom webe.
Tradičný klub sa zachránil v talianskej lige až dve kolá pred koncom a napokon obsadil 15. miesto. Do sezóny Fiorentina vstúpila s trénerom Stefanom Piolim, ktorého v novembri vystriedal Paolo Vanoli.
Grosso doteraz trénoval Sassuolo, s ktorým vlani postúpil do najvyššej súťaže. Predtým bývalý obranca Juventusu či Interu Miláno koučoval Lyon, Frosinone, Bresciu, Veronu alebo Bari.