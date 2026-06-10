Bez fanúšikov na ihriskách súperov. Juventus a konkurent z ligy dostali trest

Hráči Juventusu Turín.
Hráči Juventusu Turín. (Autor: TASR)
TASR|10. jún 2026 o 19:44
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Trest im udelilo talianske ministerstvo vnútra pre potýčky.

Fanúšikovia futbalových klubov Juventus Turín a FC Turín nesmú najbližších desať stretnutí v Serie A vycestovať na zápas na ihriskách súperov.

Trest im udelilo talianske ministerstvo vnútra pre potýčky, ktoré vypukli pred mestským derby v májovom záverečnom kole kole sezóny. Výkop duelu sa pre ne musel posunúť o hodinu.

Podľa príkazu si vstupenky na vonkajšie stretnutia nebudú môcť kúpiť všetci fanúšikovia z regiónu Piemont a sektor hostí bude na dueloch uzavretý.

Fanklub Juventusu obviňuje z vyhrotenia situácie políciu, ktorá hádzala po fanúšikoch nádoby so slzným plynom a údajne zranila priaznivca „čierno-bielych.“ Incident je stále v štádiu vyšetrovania. Informovala agentúra AFP.

Serie A

    Hráči Juventusu Turín.
    Hráči Juventusu Turín.
    Bez fanúšikov na ihriskách súperov. Juventus a konkurent z ligy dostali trest
    dnes 19:44|1
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