Novým trénerom Atalanty by sa mal stať známy Talian, súčasný kouč skončil

Maurizio Sarri.
Maurizio Sarri. (Autor: SITA/AP)
TASR|9. jún 2026 o 19:50
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Predtým viedol Lazio, Juventus či Chelsea.

Taliansky futbalový tréner Raffaele Palladino skončil na lavičke Atalanty Bergamo. Jeho pozíciu by mal v najbližších dňoch prebrať krajan Maurizio Sarri.

Klub Serie A oznámil koniec Palladina v utorok na oficiálnej webovej stránke. Štyridsaťdvaročný kouč bol nástupcom Ivana Juriča, ktorý prišiel v lete 2025 a vydržal na lavičke Atalanty len do novembra.

Tím prebral v náročnej situácii, no dokázal ho vytiahnuť z dolnej časti tabuľky. V Lige majstrov vypadla Atalanta pod jeho vedením v osemfinále s Bayernom Mníchov a v Talianskom pohári dokráčala do semifinále.

Podľa tamojších médií sa už len čaká na dokončenie formalít a 67-ročný Sarri preberie ďalší taliansky tím. Naposledy pôsobil dvakrát za sebou v Laziu, predtým s Juventusom Turín vyhral Seriu A (2019/2020).

Ako tréner londýnskej Chelsea triumfoval v Európskej lige (2018/2019) a tri sezóny bol kormidelníkom Neapola.

Serie A

    Maurizio Sarri.
    Maurizio Sarri.
    Novým trénerom Atalanty by sa mal stať známy Talian, súčasný kouč skončil
    dnes 19:50
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