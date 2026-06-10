Po výhre v európskej súťaži má meniť klub. Rakúsky tréner by mal viesť slávny klub

Oliver Glasner.
Oliver Glasner. (Autor: TASR/AP)
TASR|10. jún 2026 o 10:32
ShareTweet0

Základné podmienky kontraktu by mali byť podobné ako tie u bývalého kormidelníka Massimiliana Allegriho.

Tréner Oliver Glasner je blízko podpisu zmluvy s talianskym futbalovým klubom AC Miláno.

Päťdesiatdvaročný Rakúšan by mal podľa medializovaných správ podpísať dvojročnú zmluvu s opciou na tretiu sezónu.

Základné podmienky kontraktu by mali byť podobné ako tie u bývalého kormidelníka Massimiliana Allegriho, ktorý skončil v tíme po neúspešnej uplynulej sezóne.

„Rossoneri“ v nej nepostúpili do Ligy majstrov. Glasnerov plat by mal byť podľa agentúry APA takmer štyri milióny eur.

Rakúšan naposledy pôsobil v Crystal Palace, s ktorým triumfoval v Konferenčnej lige. Pre rodáka zo Salzburgu nešlo o prvú európsku trofej, v sezóne 2021/2022 ovládol s Eintrachtom Frankfurt Európsku ligu. Okrem toho koučoval aj Wolfsburg, LASK Linz či SV Ried.

Ku Glasnerovi by sa v milánskom realizačnom tíme mohol pridať aj tréner rakúskej reprezentácie Ralf Rangnick.

Nemec však ešte uvažuje nad možnosťou predĺženia zmluvy s národným tímom, ako aj nad možnou spoluprácou s AC. Podľa správ z médií by mohol Rangnick v Miláne pôsobiť ako športový riaditeľ.

Serie A

    Oliver Glasner.
    Oliver Glasner.
    Po výhre v európskej súťaži má meniť klub. Rakúsky tréner by mal viesť slávny klub
    dnes 10:32
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Taliansko»Serie A»Po výhre v európskej súťaži má meniť klub. Rakúsky tréner by mal viesť slávny klub