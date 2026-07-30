Český prezident zväzu čelí veľkej kritike. Pozdáva sa mu nápad Infantina

Prezident Futbalovej asociácie Českej republiky (FAČR) David Trunda ako jeden z mála európskych funkcionárov podporil návrh prezidenta Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Gianniho Infantina na vytvorenie novej dcérskej spoločnosti FFE (FIFA Forward Enterprise) a predaj časti komerčných aktivít súkromným investorom.
Za prezentovanie tohto názoru sa stal terčom kritiky, keďže nejde o oficiálny postoj strešného orgánu českého futbalu.
Infantino údajne poslal zástupcom národných futbalových zväzov správu, podľa ktorej im sľúbil vyplatiť 40 miliónov dolárov, ak podporia jeho návrh.
„Potrebujeme ešte viac informácií, ale v zámere FIFA vidím pozitívne dopady. Na čele FAČR som rok a zatiaľ všetky projekty, na ktorých sme s FIFA spolupracovali, boli pre rozvoj európskeho futbalu pozitívne,“ cituje idnes.cz Trundu z rozhovoru pre Sky Sports.
Vyjadrenia šéfa českého zväzu sklamali člena výkonného výboru FAČR a šéfa Slavie Praha Jaroslava Tvrdíka.
„Prezentované stanovisko je osobný názor predsedu FAČR. Výkonný výbor ako kolektívny štatutárny orgán českého futbalu o tejto veľmi vážnej otázke nerokoval a nijako nerozhodol.
Česká pozícia by mala byť formulovaná až po komplexnej diskusii medzi FAČR a Ligovou futbalovou asociáciou (LFA).“