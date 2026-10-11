Spoľahlivý Surovčík pomohol Sparte k ďalšej výhre, vychytal štvrtú nulu v sezóne

Futbalisti Slovana Liberec vedení slovenským trénerom Branislavom Fodrekom zaváhali v 10. kole najvyššej českej súťaže, keď v nedeľu prekvapujúco podľahli predposlednému Slovácku 0:2.
V tabuľke tak zostali na druhom mieste, na vedúcu Slaviu Praha strácajú po víkende už šesť bodov. Na Liberec sa na rozdiel dvoch bodov dotiahla tretia Sparta Praha, ktorá zdolala Pardubice 2:0.
Slovácko vybojovalo prvé víťazstvo v novej sezóne, hoci hralo od 60. minúty bez vylúčeného Davida Puškáča. Z úspechu hostí sa radovali aj dvaja slovenskí legionári, Patrik Blahút hral do 68. minúty, Martin Šviderský nastúpil v 57. minúte.
O víťazstve Sparty rozhodli góly Johna Mercada a Jaroslava Zeleného. Štvrté čisté konto v prebiehajúcej ligovej sezóne si udržal slovenský brankár „rudých“ Jakub Surovčík, ktorý zneškodnil niekoľko veľkých šancí súpera.
V drese Pardubíc odohral celý zápas obranca Dávid Krčík.
Teplice v základnej zostave s Matejom Rizničom remizovali v súboji tabuľkových susedov s Olomoucom 1:1.
Sigma dohrávala zápas s desiatimi hráčmi, už na konci prvého polčasu dostal červenú kartu švajčiarsky obranca Louis Lurvink. Domácim patrí v tabuľke šiesta priečka, za štvrtým Olomoucom zaostávajú len o skóre.
Česká liga - 10. kolo:
AC Sparta Praha – FK Pardubice 2:0 (1:0)
Góly: 4. Mercado, 51. Zelený
/J. Surovčík celý zápas, S. Zajac na lavičke - D. Krčík celé stretnutie/
FK Teplice - Sigma Olomouc 1:1 (0:1)
Góly: 69. Hopi - 3. Ghali, ČK: 40. Lurvink (Olomouc)
/M. Riznič celý zápas, J. Jakubko na lavičke - M. Malý celé stretnutie, T. Huk od 78. min, M. Hruška na lavičke/
Slovan Liberec - 1. FC Slovácko 0:2 (0:1)
Góly: 14. Havlík, 89. Juroška, ČK: 60. Puškáč (Slovácko)
/P. Dulay na lavičke - P. Blahút hral do 68. min, M. Šviderský od 57. min/