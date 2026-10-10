VIDEO: Premiéra s čistým kontom. Ťapaj pomohol Plzni ukončiť negatívnu sériu

Futbalisti Viktorie Plzeň po reprezentačnej prestávke ukončili sériu troch ligových zápasov bez víťazstva.
V sobotnom dueli 10. kola českej ligy si na domácom štadióne poradili s Mladou Boleslavou 3:0.
Čisté konto vychytal pri svojej tohtosezónnej ligovej premiére slovenský brankár Dominik Ťapaj.
Kapitán Plzne Patrik Hrošovský bol na ihrisku do 78. minúty a pripísal si asistenciu pri druhom góle. Prvý polčas odohral obranca Tobiáš Pališčák, ktorý videl žltú kartu.
Stopér domácich Denis Vavro presedel stretnutie na lavičke, rovnako ako útočník hostí Lukáš Letenay. Kapitán Mladej Boleslavy Martin Králik absolvoval plnú minutáž.
Čisté konto vychytal aj Tomáš Frühwald v drese Bohemians, ktorý sa aj s krajanmi Dominikom Javorčekom a Ladislavom Almásim radoval z víťazstva 1:0 nad Ostravou. Za Baník nastúpili v druhom polčase z lavičky Artur Musák a Matúš Kmeť.
Jablonec zdolal Zbrojovku Brno 1:0 na jej pôde. V základnej zostave hostí nastúpili slovenskí stredopoliari Sebastian Nebyla a Dominik Hollý, pričom obaja boli v druhom polčase vystriedaní.
Za domácich odchytal celý duel brankár Adam Hrdina a útočník Martin Rymarenko odohral záverečné minúty po príchode z lavičky.
Hradec Králové s Jakubom Uhrinčaťom a Samuelom Dancákom v základnej zostave podľahol 2:4 Artisu Brno v domácom prostredí. Hostia hrali v početnej prevahe od 60. minúty, kedy viedli 2:1.
Česká liga - 10. kolo:
Bohemians Praha 1905 - Baník Ostrava 1:0 (1:0)
Gól: 26. Čermák
/T. Frühwald vychytal čisté konto, D. Javorček odohral celý zápas, L. Almási hral do 90.+3 min. - A. Musák hral od 60. min., M. Kmeť hral od 83. min., V. Budinský na lavičke/
FC Hradec Králové - Artis Brno 2:4 (1:1)
Góly: 12. Darida (z 11 m), 76. Čihák - 33. Alegue, 56. Ndiaye, 75. Glossoa, 88. Harazim, ČK: 60. Kučera (H. Králové)
/J. Uhrinčať odohral celý zápas, S. Dancák hral do 63. min., J. Chvátal a F. Mielke (všetci Hradec) na lavičke/
Viktoria Plzeň - FK Mladá Boleslav 3:0 (2:0)
Góly: 2. Kabongo, 21. Prigič, 86. Gabriel
/D. Ťapaj vychytal čisté konto, P. Hrošovský hral do 78. min. ako kapitán a prihral na druhý gól, T. Pališčák odohral prvý polčas a videl ŽK, D. Vavro na lavičke - M. Králik odohral celý zápas ako kapitán, L. Letenay na lavičke/
Zbrojovka Brno - FK Jablonec 0:1 (0:0)
Gól: 85. Růsek
/A. Hrdina odchytal celý zápas, M. Rymarenko hral od 78. min. - S. Nebyla hral do 84. min., D. Hollý hral do 70. min. a videl ŽK, M. Kukučka na lavičke/