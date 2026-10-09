Slavia zostáva jediným nezdolaným tímom českej ligy. Vyhrala na pôde posledného tímu

Česká liga - 10. kolo
FC Zlín - Slavia Praha 0:1 (0:1)
Gól: 16. Ayaosi
/M. Pišoja (Zlín) hral do 80. minúty/
Futbalisti Slavie Praha zvíťazili v predohrávke 10. kola najvyššej českej ligy na ihrisku posledného Zlína 1:0 a po ôsmom víťazstve si ako jediní udržali neporaziteľnosť v ligovej sezóne.
O jediný gól zápasu sa v 16. minúte postaral Emmanuel Ayaosi. Obhajca titulu vedie neúplnú tabuľku s náskokom šiestich bodov pred druhým Libercom.
Pražania sa víťazne naladili na utorkový zápas druhého kola ligovej fázy Ligy majstrov proti Sabahu v azerbajdžanskom Baku.
Zlín spolu so Slováckom naďalej čaká na prvé víťazstvo v tomto ročníku najvyššej súťaže, na konte má iba jeden bod.
VIDEO: Gól Slavie
Úradujúci majstri nastúpili bez zranených Chaloupku a Kačoru, v základnej zostave však nechýbali reprezentanti, ktorí sa pre zranenie ospravedlnili z účasti v národnom tíme.
Na zlínsku Letnú tak od úvodných minút vybehli Zima, Vlček, Provod aj Chorý. Medzi náhradníkmi sedel Sadílek, pričom dlhší oddych dostal Slovinec Šturm, ktorý sa nezmestil ani na zápasovú súpisku. „Ševci“ nemohli pre zdravotné problémy počítať s najnovšou posilou Kratochvílom.
Slavia začala sebavedomo a kombinačnou hrou si od prvých minút vytvorila územnú prevahu. Počas úvodných desiatich minút z toho vyplynuli tvrdé strely Chorého a Isifeho z ostrého uhla, s ktorými si Dostál poradil.
Obrana Zlína podľahla tlaku v 16. minúte. Po kombinácii na ľavej strane našiel Provodov center hlavu Ayaosiho, ktorý zakončil proti pohybu Dostála a svojím štvrtým gólom v ligovej sezóne otvoril skóre. Zlín má s 20 inkasovanými gólmi najhoršiu obranu v lige, zatiaľ čo Slavia má s 26 strelenými gólmi najlepší útok súťaže.
Domáci po inkasovanom góle pridali smerom dopredu, čo prinieslo pomerne vyrovnaný priebeh hry. V 28. minúte si potlesk tribún vyslúžil Kukučka za tvrdú strelu po zemi, ktorú Markovič chytil. Z protiútoku premárnil príležitosť na zvýšenie náskoku Slavie Nowak, ktorý po centri Chorého z bezprostrednej blízkosti prestrelil bránku.
V 35. minúte preveril Dostála strelou spoza hranice pokutového územia Provod. Slavia sa v závere prvého polčasu opäť dostala pod tlak súpera, aktívny Provod dvakrát vystrelil, no bez gólového efektu.
Po prestávke chceli hostia čo najskôr pridať druhý gól, ktorý by im priniesol ešte väčší pokoj na kopačky. V 48. minúte udržal nádeje Zlína Dostál, ktorý zneškodnil Ayasiho strelu.
Vzápätí mieril Provod tesne vedľa, hlavička Chorého skončila nad brvnom a jeho ďalšia strela o niekoľko minút neskôr opäť minula tri žrde.
Zlín sa v ofenzíve spoliehal na občasné štandardné situácie a rýchle protiútoky, no žiadna z nich neviedla k vyrovnaniu. „Ševcov“ stálo veľa síl bránenie kombinačnej hry Slavie.
V 72. minúte rozhodca Radina nariadil pokutový kop po kontakte Nombila s Provodom. Po zásahu videorozhodcu sa však ukázalo, že k faulu došlo mimo pokutového územia, a penalta bola odvolaná.
Domáci stále živili nádej na vyrovnanie, striedaniami posilnili útok a vytvorili si aj územnú prevahu, chýbala im však finálna prihrávka. V 90. minúte nechtiac preveril Markoviča hlavičkou Nowak, ďalšia príležitosť už neprišla.
Zlín doma nezískal v lige ani bod už v šiestom zápase aktuálneho ročníka. Slavia neprehrala so Zlínom v najvyššej súťaži už v trinástom zápase za sebou.
Na jeho štadióne podľahla Zlínu iba v jednom z posledných 15 ligových duelov a bodovala tam sedemkrát po sebe, z toho šesťkrát zvíťazila.