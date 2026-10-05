Šulc mal náskok, no nestačil mu. Schick sa stal najlepším Čechom minulej sezóny

Patrik Schick ovládol tradičnú novinársku anketu v Čechách a stal sa najlepším futbalistom krajiny za uplynulý ročník.
Zlatú loptu získal druhýkrát v kariére. Tridsaťročný útočník Bayeru Leverkusenu zdolal minuloročného víťaza Pavla Šulca z Lyonu s náskokom 19 bodov. Kapitán reprezentácie a obranca Wolverhamptonu Ladislav Krejčí obsadil tretie miesto.
V ankete hlasujú novinári osobitne za jesennú a jarnú časť sezóny. Ich súčet potom rozhodne o víťazovi.
Po prvej časti ročníka viedol Šulc o 19 bodov pred Schickom. Jarnú časť vyhral Krejčí aj vďaka dominantnému výkonu v baráži o postup na MS.
Schick strelil v uplynulej sezóne za Leverkusen celkovo 22 gólov, z toho šestnásť v ligovej súťaži. Lepší boli len Harry Kane (36 gólov), Deniz Undav (19) zo Stuttgartu a Serhou Guirassy z Dortmundu (17).
Ďalšie presné zásahy pridal Schick v drese národného tímu. Po letnom svetovom šampionáte následne ukončil reprezentačnú kariéru. Pripomenul portál iDnes.cz.
Výsledky ankety Zlatá lopta ČR za sezónu 2025/26
- 1. Patrik Schick (Bayer Leverkusen) 771 b
- 2. Pavel Šulc (Olympique Lyon) 752
- 3. Ladislav Krejčí (Wolves) 602
- 4. Lukáš Provod (Slavia Praha) 431
- 5. Vladimír Coufal (Hoffenheim) 291
- 6. Tomáš Souček (West Ham) 290
- 7. Matěj Kovář (PSV Eindhoven) 242
- 8. Vladimír Darida (Hradec Králové) 204
- 9. Adam Karabec (Olympique Lyon) 175
- 10. Lukáš Horníček (Braga) 161
- 11. Jindřich Staněk (Slavia Praha) 142