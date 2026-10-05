Šulc mal náskok, no nestačil mu. Schick sa stal najlepším Čechom minulej sezóny

Patrik Schick.
Patrik Schick. (Autor: TASR/AP)
TASR|5. okt 2026 o 11:58
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V ankete hlasujú novinári osobitne za jesennú a jarnú časť sezóny.

Patrik Schick ovládol tradičnú novinársku anketu v Čechách a stal sa najlepším futbalistom krajiny za uplynulý ročník.

Zlatú loptu získal druhýkrát v kariére. Tridsaťročný útočník Bayeru Leverkusenu zdolal minuloročného víťaza Pavla Šulca z Lyonu s náskokom 19 bodov. Kapitán reprezentácie a obranca Wolverhamptonu Ladislav Krejčí obsadil tretie miesto.

V ankete hlasujú novinári osobitne za jesennú a jarnú časť sezóny. Ich súčet potom rozhodne o víťazovi.

Po prvej časti ročníka viedol Šulc o 19 bodov pred Schickom. Jarnú časť vyhral Krejčí aj vďaka dominantnému výkonu v baráži o postup na MS.

Schick strelil v uplynulej sezóne za Leverkusen celkovo 22 gólov, z toho šestnásť v ligovej súťaži. Lepší boli len Harry Kane (36 gólov), Deniz Undav (19) zo Stuttgartu a Serhou Guirassy z Dortmundu (17).

Ďalšie presné zásahy pridal Schick v drese národného tímu. Po letnom svetovom šampionáte následne ukončil reprezentačnú kariéru. Pripomenul portál iDnes.cz.

Výsledky ankety Zlatá lopta ČR za sezónu 2025/26

  • 1. Patrik Schick (Bayer Leverkusen) 771 b
  • 2. Pavel Šulc (Olympique Lyon) 752
  • 3. Ladislav Krejčí (Wolves) 602
  • 4. Lukáš Provod (Slavia Praha) 431
  • 5. Vladimír Coufal (Hoffenheim) 291
  • 6. Tomáš Souček (West Ham) 290
  • 7. Matěj Kovář (PSV Eindhoven) 242
  • 8. Vladimír Darida (Hradec Králové) 204
  • 9. Adam Karabec (Olympique Lyon) 175
  • 10. Lukáš Horníček (Braga) 161
  • 11. Jindřich Staněk (Slavia Praha) 142
Česko

Česko

    Patrik Schick.
    Patrik Schick.
    Šulc mal náskok, no nestačil mu. Schick sa stal najlepším Čechom minulej sezóny
    dnes 11:58
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