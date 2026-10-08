Slovenský obranca zostáva kapitánom tímu v českej lige. Podpísal dlhodobý kontrakt

Zľava Martin Králik a Tomas Ladra v drese FK Mladá Boleslav v zápase 3. Konferenčnej ligy s Vitória SC Guimarães.
Zľava Martin Králik a Tomas Ladra v drese FK Mladá Boleslav v zápase 3. Konferenčnej ligy s Vitória SC Guimarães. (Autor: Facebook / FK Mladá Boleslav)
ČTK|8. okt 2026 o 15:59
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Pôvodný kontrakt by mu vypršal po sezóne.

Český futbalový klub z Mladej Boleslavi si poistil služby kapitána prvoligového mužstva Martina Králika.

Tridsaťjedenročný slovenský obranca podpísal s aktuálne tretím tímom najvyššej súťaže novú, bližšie nešpecifikovanú dlhodobú zmluvu.

Pôvodný kontrakt by mu vypršal po sezóne. Stredočesi o tom informovali v tlačovej správe.

Králik prišiel do Boleslavi predvlani v lete ako voľný hráč po konci pôsobenia v Českých Budějoviciach.

Postupne sa stal jednou z hlavných opôr mužstva a jeho kapitánom. V českej najvyššej súťaži má doteraz na konte 191 štartov a osem gólov.

V predminulej sezóne si so Stredočechmi zahral hlavnú fázu Konferenčnej ligy.

Tabuľka českej Chance ligy

Česko

Česko

    Zľava Martin Králik a Tomas Ladra v drese FK Mladá Boleslav v zápase 3. Konferenčnej ligy s Vitória SC Guimarães.
    Zľava Martin Králik a Tomas Ladra v drese FK Mladá Boleslav v zápase 3. Konferenčnej ligy s Vitória SC Guimarães.
    Slovenský obranca zostáva kapitánom tímu v českej lige. Podpísal dlhodobý kontrakt
    dnes 15:59
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