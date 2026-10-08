Slovenský obranca zostáva kapitánom tímu v českej lige. Podpísal dlhodobý kontrakt

Český futbalový klub z Mladej Boleslavi si poistil služby kapitána prvoligového mužstva Martina Králika.
Tridsaťjedenročný slovenský obranca podpísal s aktuálne tretím tímom najvyššej súťaže novú, bližšie nešpecifikovanú dlhodobú zmluvu.
Pôvodný kontrakt by mu vypršal po sezóne. Stredočesi o tom informovali v tlačovej správe.
Králik prišiel do Boleslavi predvlani v lete ako voľný hráč po konci pôsobenia v Českých Budějoviciach.
Postupne sa stal jednou z hlavných opôr mužstva a jeho kapitánom. V českej najvyššej súťaži má doteraz na konte 191 štartov a osem gólov.
V predminulej sezóne si so Stredočechmi zahral hlavnú fázu Konferenčnej ligy.