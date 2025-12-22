Najproduktívnejší obranca sezóny mení v Česku klub. Slovák mieri ku konkurentovi

Prvou zimnou posilou futbalistov Plzne sa stal Dávid Krčík. Dvadsaťšesťročný slovenský obranca prestúpil do Viktorie z Karvinej a v novom mužstve podpísal zmluvu na tri a pol roka.
Západočeský klub o príchode aktuálne najproduktívnejšieho zadáka prvej ligy informoval na svojej internetovej stránke.
Krčík strávil v Karvinej posledné tri roky a vypracoval sa v jednu z opôr mužstva. V sliezskom tíme ho viedol terajší tréner Viktorie Martin Hyský, ktorý zamieril do Plzne v októbri. Krčík má v českej lige bilanciu 73 štartov a 10 gólov.
Aktuálne zažíva najúspešnejšiu sezónu, v jesenných 19 kolách si pripísal šesť gólov a dve asistencie a je suverénne najproduktívnejším obrancom súťaže.
"Dávid je veľmi kvalitný stopér, ktorý sa vypracoval vo výrazné ligové osobnosti. Okrem defenzívnych úloh má aj veľmi dobrú rozohrávku a schopnosť zapojiť sa do tímovej ofenzívy, čo jasne dokazujú štatistiky.
Navyše ho veľmi dobre pozná aj náš tréner Martin Hyský, ktorý s ním spolupracoval v Karvinej, "uviedol nový športový riaditeľ Viktorie Martin Vozábal.
"Ponuka Viktorky ma veľmi potešila a hneď som mal jasno, že chcem túto výzvu prijať. Dostavil sa u mňa pocit šťastia i vďačnosti, že môžem byť v klube, ako je Viktória Plzeň. Som pripravený tímu i klubu čo najviac pomôcť, aby sme boli úspešní, "povedal Krčík.
Západočechom patrí po jesennej časti ligovej sezóny štvrté miesto v tabuľke o skóre pred piatou Karvinou. Plzenskí už avizovali, že s novým majiteľom miliardárom Michalom Strnadom chcú pred zimou vhodne doplniť mužstvo.
Popri príchode Krčíka si zatiaľ z hosťovania stiahli jedného z dvoch najlepších strelcov ligového ročníka Daniela Vašulína z Olomouca a ofenzívneho univerzála Toma Slončíka z Hradca Králové.