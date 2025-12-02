Strata mala byť menšia, hovorí tréner treťoligistu. Úroveň súťaže po reorganizácii klesla, dodal

V Stropkove sa hrá futbal od roku 1920. Za viac než 105 rokov svojej existencie klub menil názvy aj súťaže. Začínal ako ŠK, dnes je to MŠK Tesla.
V moderných futbalových dejinách klub dosiahol najvyššie umiestnenie v rokoch 1993 – 2000, keď hrával druhú ligu. Dnes Stropkovčania pôsobia v lige tretej. V súťažnom ročníku 2023/24 ju dokonca vyhrali, no ako farma Prešova postúpiť nemohli.
V posledných rokoch sa MŠK Tesla drží na popredných priečkach tabuľky a inak to nie je ani teraz. Pri pohľade na ligovú tabuľku to však vyzerá tak, že o postupové miesta zvedú tuhý boj Spišská Nová Ves a Humenné.
Na ostatných mužstvách zrejme ostanú pozície od tretieho miesta nadol. Lopta je však guľatá a do konca súťaže zostáva hrať ešte o 39 bodov, takže stať sa môže všeličo.
Pavel Piršč (60), držiteľ trénerskej licencie UEFA A, je skúsený tréner. Pôsobil vo Svidníku, ako asistent sedel na lavičke druholigového Bardejova. Po odchode z Partizána zakotvil v Stropkove vo funkciách asistenta a tímového manažéra.
„Účinkovanie v jesennej časti môžeme hodnotiť z dvoch pohľadov. S tretím miestom by mohla byť spokojnosť, ale z pohľadu deväťbodovej straty na vedúcu dvojicu je tu aj nespokojnosť. Tá strata mala byť menšia.
Po letnej príprave, keď prišiel nový tréner a niekoľko nových hráčov, sme vstupovali do súťaže plní očakávania, ale nevyšiel nám úvod. Hneď v prvom kole sme doma prehrali s béčkom Košíc, ktoré prišlo posilnené o osem hráčov z A-mužstva, keďže to malo voľno.
Potom prišla remíza u ambiciózneho nováčika z Medzeva, čo viedlo k dohode o ukončení spolupráce s trénerom Desiatnikom,“ hodnotí skúsený tréner úvod jesennej časti tretej ligy.
V mužstve došlo k zmenám aj k obratu k lepšiemu, no Stropkovčania sa nevyhli ani chybám:
„Po tomto období prišiel k mužstvu staronový tréner Šafranko. Mužstvo sa postupne zohrávalo, aj keď hra bola miestami kostrbatá.
Prišli aj víťazstvá. Škoda domácej prehry s Humenným, kde sme mali minimálne na remízu, a rovnako aj zápasu v Spišskej Novej Vsi. Mrzieť nás môže aj remíza v Lipanoch, kde sme vyhrávali 2:0. Strata na vedúcu dvojicu mohla byť menšia.“
Nový model súťaže, ktorý sa začal uplatňovať po reorganizácii, má svoje muchy. Pavel Piršč ho hodnotí takto: „Súťaž so štrnástimi mužstvami skončila veľmi skoro – už 2. 11. 2025. Celý november sme ešte trénovali a jesennú časť sme uzavreli 28. 11. 2025.“
Zimná príprava nie je medzi hráčmi obľúbená. Platí však, že čo sa natrénuje v zime, to sa na jar ukáže na ihrisku. Stropkovčania s prípravou začnú až v januári:
„Na december dostali hráči individuálne plány a 12. 1. 2026 začneme zimnú časť prípravy, ktorá potrvá osem týždňov. Máme dohodnutých sedem prípravných zápasov.“
Zimná prestávka slúži aj na doplnenie (niekedy oslabenie) mužstva. Stropkov však problémy čakať nemusí:
„Odchody z klubu zatiaľ nie sú avizované. Čo sa týka príchodov, nebránime sa posilneniu, ale zimný prestupový termín je náročnejší, pretože potrebujete súhlas klubu, a s tým bývajú problémy.“
Dobrý futbal privádza na štadióny aj divákov. Aj v tejto oblasti sa klubu z historického regiónu Zemplín darí.
Futbalisti Tesly nechcú na jar svojich fanúšikov sklamať: „V jarnej časti chceme nadviazať na záverečnú víťaznú pohodu z jesene.
Chceme hrať tak, aby naši fanúšikovia zaplnili tribúnu aspoň tak ako na jeseň, a ešte chceme potrápiť vedúcu dvojicu. Spoliehame sa na úvod súťaže – prvých päť kôl bude dôležitých.“
Tretia liga Východ prebieha po reorganizácii so zmeneným obsadením a menším počtom mužstiev, teda aj zápasov. Zdá sa, že „reorganizátori“ celkom nepoznali futbalové prostredie na východe a úroveň súťaže v porovnaní s minulým ročníkom poklesla:
„Čo sa týka reorganizácie, vstupovali sme do nej plní očakávaní, čo prinesie a akú bude mať kvalitu.
Nováčikovia neboli do počtu, ale podľa môjho názoru by som sa priklonil k predchádzajúcemu modelu tretej ligy východ–stred so šestnástimi mužstvami.
Tá súťaž bola atraktívnejšia aj kvalitnejšia, zaujímavejšia pre fanúšikov aj sponzorov.
Myslím, že aj odchodom štyroch mužstiev z Majstrovstiev regiónu – štvrtej ligy VsFZ – klesla úroveň tejto súťaže,“ uzatvára svoje rozprávanie Pavel Piršč.