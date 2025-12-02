Strata mala byť menšia, hovorí tréner treťoligistu. Úroveň súťaže po reorganizácii klesla, dodal

Vľavo tréner Pavel Piršč. (Autor: PC)
Peter Cingel|2. dec 2025 o 10:50
Tretí tím súťaže stráca na vedúce duo 9 bodov.

V Stropkove sa hrá futbal od roku 1920. Za viac než 105 rokov svojej existencie klub menil názvy aj súťaže. Začínal ako ŠK, dnes je to MŠK Tesla.

V moderných futbalových dejinách klub dosiahol najvyššie umiestnenie v rokoch 1993 – 2000, keď hrával druhú ligu. Dnes Stropkovčania pôsobia v lige tretej. V súťažnom ročníku 2023/24 ju dokonca vyhrali, no ako farma Prešova postúpiť nemohli.

V posledných rokoch sa MŠK Tesla drží na popredných priečkach tabuľky a inak to nie je ani teraz. Pri pohľade na ligovú tabuľku to však vyzerá tak, že o postupové miesta zvedú tuhý boj Spišská Nová Ves a Humenné.

Na ostatných mužstvách zrejme ostanú pozície od tretieho miesta nadol. Lopta je však guľatá a do konca súťaže zostáva hrať ešte o 39 bodov, takže stať sa môže všeličo.

Pavel Piršč (60), držiteľ trénerskej licencie UEFA A, je skúsený tréner. Pôsobil vo Svidníku, ako asistent sedel na lavičke druholigového Bardejova. Po odchode z Partizána zakotvil v Stropkove vo funkciách asistenta a tímového manažéra.

„Účinkovanie v jesennej časti môžeme hodnotiť z dvoch pohľadov. S tretím miestom by mohla byť spokojnosť, ale z pohľadu deväťbodovej straty na vedúcu dvojicu je tu aj nespokojnosť. Tá strata mala byť menšia.

Po letnej príprave, keď prišiel nový tréner a niekoľko nových hráčov, sme vstupovali do súťaže plní očakávania, ale nevyšiel nám úvod. Hneď v prvom kole sme doma prehrali s béčkom Košíc, ktoré prišlo posilnené o osem hráčov z A-mužstva, keďže to malo voľno.

Potom prišla remíza u ambiciózneho nováčika z Medzeva, čo viedlo k dohode o ukončení spolupráce s trénerom Desiatnikom,“ hodnotí skúsený tréner úvod jesennej časti tretej ligy.

V mužstve došlo k zmenám aj k obratu k lepšiemu, no Stropkovčania sa nevyhli ani chybám:

„Po tomto období prišiel k mužstvu staronový tréner Šafranko. Mužstvo sa postupne zohrávalo, aj keď hra bola miestami kostrbatá.

Prišli aj víťazstvá. Škoda domácej prehry s Humenným, kde sme mali minimálne na remízu, a rovnako aj zápasu v Spišskej Novej Vsi. Mrzieť nás môže aj remíza v Lipanoch, kde sme vyhrávali 2:0. Strata na vedúcu dvojicu mohla byť menšia.“

Tréner Pavel Piršč. (Autor: PC)

Nový model súťaže, ktorý sa začal uplatňovať po reorganizácii, má svoje muchy. Pavel Piršč ho hodnotí takto: „Súťaž so štrnástimi mužstvami skončila veľmi skoro – už 2. 11. 2025. Celý november sme ešte trénovali a jesennú časť sme uzavreli 28. 11. 2025.“

Zimná príprava nie je medzi hráčmi obľúbená. Platí však, že čo sa natrénuje v zime, to sa na jar ukáže na ihrisku. Stropkovčania s prípravou začnú až v januári:

„Na december dostali hráči individuálne plány a 12. 1. 2026 začneme zimnú časť prípravy, ktorá potrvá osem týždňov. Máme dohodnutých sedem prípravných zápasov.“

Zimná prestávka slúži aj na doplnenie (niekedy oslabenie) mužstva. Stropkov však problémy čakať nemusí:

„Odchody z klubu zatiaľ nie sú avizované. Čo sa týka príchodov, nebránime sa posilneniu, ale zimný prestupový termín je náročnejší, pretože potrebujete súhlas klubu, a s tým bývajú problémy.“

Dobrý futbal privádza na štadióny aj divákov. Aj v tejto oblasti sa klubu z historického regiónu Zemplín darí.

Futbalisti Tesly nechcú na jar svojich fanúšikov sklamať: „V jarnej časti chceme nadviazať na záverečnú víťaznú pohodu z jesene.

Chceme hrať tak, aby naši fanúšikovia zaplnili tribúnu aspoň tak ako na jeseň, a ešte chceme potrápiť vedúcu dvojicu. Spoliehame sa na úvod súťaže – prvých päť kôl bude dôležitých.“

Tretia liga Východ prebieha po reorganizácii so zmeneným obsadením a menším počtom mužstiev, teda aj zápasov. Zdá sa, že „reorganizátori“ celkom nepoznali futbalové prostredie na východe a úroveň súťaže v porovnaní s minulým ročníkom poklesla:

„Čo sa týka reorganizácie, vstupovali sme do nej plní očakávaní, čo prinesie a akú bude mať kvalitu.

Nováčikovia neboli do počtu, ale podľa môjho názoru by som sa priklonil k predchádzajúcemu modelu tretej ligy východ–stred so šestnástimi mužstvami.

Tá súťaž bola atraktívnejšia aj kvalitnejšia, zaujímavejšia pre fanúšikov aj sponzorov.

Myslím, že aj odchodom štyroch mužstiev z Majstrovstiev regiónu – štvrtej ligy VsFZ – klesla úroveň tejto súťaže,“ uzatvára svoje rozprávanie Pavel Piršč.

Tabuľka III. ligy Východ

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
Futbalový klub Spišská Nová VesFutbalový klub Spišská Nová VesFutbalový klub Spišská Nová Ves
13
11
2
0
38:10
35
V
V
V
V
V
2
Futbalový klub Humenné, s. r. o.Futbalový klub Humenné, s. r. o.Futbalový klub Humenné, s. r. o.
13
11
2
0
35:9
35
V
V
R
V
V
3
MŠK Tesla StropkovMŠK Tesla StropkovMŠK Tesla Stropkov
13
8
2
3
32:21
26
V
V
R
V
V
4
OFK - SIM RaslaviceOFK - SIM RaslaviceOFK - SIM Raslavice
13
7
0
6
24:21
21
P
V
V
V
P
5
ŠK Odeva LipanyŠK Odeva LipanyŠK Odeva Lipany
13
6
2
5
22:23
20
V
P
R
P
V
6
MFK Spartak MedzevMFK Spartak MedzevMFK Spartak Medzev
13
5
4
4
29:23
19
V
P
R
P
R
7
MFK SninaMFK SninaMFK Snina
13
5
3
5
16:18
18
V
V
V
V
R
8
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
13
5
3
5
25:20
18
P
R
P
P
P
9
1. MFK Kežmarok1. MFK Kežmarok1. MFK Kežmarok
13
4
3
6
22:23
15
P
P
V
P
R
10
MFK Vranov nad TopľouMFK Vranov nad TopľouMFK Vranov nad Topľou
13
3
5
5
12:16
14
P
R
V
R
P
11
FK PopradFK PopradFK Poprad
13
4
1
8
14:21
13
V
V
P
P
P
12
MFK Slovan SabinovMFK Slovan SabinovMFK Slovan Sabinov
13
3
3
7
17:23
12
P
P
P
V
V
13
FC LOKOMOTÍVA KOŠICEFC LOKOMOTÍVA KOŠICEFC LOKOMOTÍVA KOŠICE
13
2
2
9
12:43
8
P
P
P
R
R
14
MŠK Spišské PodhradieMŠK Spišské PodhradieMŠK Spišské Podhradie
13
0
2
11
11:38
2
P
P
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Slovensko

