Skvelé správy pre Atlético, Hancko je späť. Pomôže tímu proti Arsenalu v semifinále

Dávid Hancko. (Autor: REUTERS)
TASR|27. apr 2026 o 18:57
ShareTweet0

Slovenský reprezentant vynechal päť stretnutí.

Slovenský obranca Dávid Hancko by mal byť futbalistom Atletica Madrid k dispozícii v stredajšom prvom zápase semifinále Ligy majstrov proti Arsenalu.

Informoval o tom v pondelok večer španielsky športový denník Diario AS na svojom webe.

Hancko si zranil 8. apríla v úvodnom štvrťfinálovom zápase LM na pôde Barcelony, v ktorom Atletico triumfovalo 2:0.

Odvtedy vynechal päť stretnutí, ale minulý piatok sa už zľahka zapojil do tréningového procesu a v pondelok už podľa AS absolvoval plnú jednotku s celým tímom.

Spolu s ním by sa do zostavy mal vrátiť aj nigérijský krídelník Ademola Lookman, ktorý pre svalové problémy absentoval v dvoch predchádzajúcich stretnutiach.

„Skvelé správy, Atletico začalo s prípravou na semifinále Ligy majstrov a hlavnou udalosťou pondelkového tréningu bola prítomnosť Hancka a Lookmana na ihrisku spolu s tímom. Tréner Simeone počíta s oboma,“ napísalo španielske periodikum.

Madridskému klubu budú v stredu s určitosťou chýbať Pablo Barrios a Jose Maria Gimenez, doplnila agentúra EFE.

    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Liga majstrov»Skvelé správy pre Atlético, Hancko je späť. Pomôže tímu proti Arsenalu v semifinále