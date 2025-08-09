Hancko prvýkrát nastúpil v základe Altética, po tvrdom zákroku dostal žltú kartu

BRATISLAVA. Slovenský futbalista Dávid Hancko v sobotu prvýkrát nastúpil v základnej zostave španielskeho klubu Atlético Madrid.
Zverenci Diega Simeoneho zvíťazili v prípravnom dueli na pôde Newcastlu United 2:0 po góloch Juliana Alvareza a Antoina Griezmanna.
Hancko v 33. minúte inkasoval žltú kartu za tvrdý zákrok na anglického krídelníka Anthonyho Gordona. Slovenského reprezentačného obrancu vystriedal v 61. minúte Francúz Clement Lenglet.
Premiéru v drese "Los Colchoneros" si odkrútil proti FC Porto 0:1. Vtedy nastúpil v druhom polčase, pričom vtedy práve striedal Lengleta.
Hancko prestúpil do španielskej metropoly z Feyenoordu Rotterdam, s účastníkom La Ligy podpísal päťročný kontrakt. Atletico vstúpi do novej ligovej sezóny 17. augusta duelom na ihrisku Espanyolu Barcelona.