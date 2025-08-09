    Hancko prvýkrát nastúpil v základe Altética, po tvrdom zákroku dostal žltú kartu

    Slovenský futbalista Dávid Hancko (vpravo) v zápase Newcastle - Atlético Madrid.
    Slovenský futbalista Dávid Hancko (vpravo) v zápase Newcastle - Atlético Madrid.
    TASR|9. aug 2025 o 19:45
    Dávid Hancko odohral hodinu v zápase proti Newcastle.

    BRATISLAVA. Slovenský futbalista Dávid Hancko v sobotu prvýkrát nastúpil v základnej zostave španielskeho klubu Atlético Madrid.

    Zverenci Diega Simeoneho zvíťazili v prípravnom dueli na pôde Newcastlu United 2:0 po góloch Juliana Alvareza a Antoina Griezmanna.

    Hancko v 33. minúte inkasoval žltú kartu za tvrdý zákrok na anglického krídelníka Anthonyho Gordona. Slovenského reprezentačného obrancu vystriedal v 61. minúte Francúz Clement Lenglet.

    Premiéru v drese "Los Colchoneros" si odkrútil proti FC Porto 0:1. Vtedy nastúpil v druhom polčase, pričom vtedy práve striedal Lengleta.

    Hancko prestúpil do španielskej metropoly z Feyenoordu Rotterdam, s účastníkom La Ligy podpísal päťročný kontrakt. Atletico vstúpi do novej ligovej sezóny 17. augusta duelom na ihrisku Espanyolu Barcelona.

