Wolverhampton po katastrofálnej sezóne mení trénera. Veľká príležitosť, hovorí Portugalčan

Futbalisti Wolverhamptonu Wanderers majú nového trénera. V pondelok sa ním stal Cesar Peixoto, ktorý podpísal dvojročnú zmluvu. Dohoda ešte podlieha vybaveniu pracovného povolenia.
Štyridsaťšesťročný Portugalčan prichádza z Gil Vicente. V uplynulej sezóne doviedol klub k šiestemu miestu v najvyššej portugalskej súťaži.
Vo funkcii nahradil Roba Edwardsa, ktorého Wolves prepustili po zostupe z Premier League.
„Som hrdý, že som tu, v tomto veľkom historickom klube v Anglicku. Je to pre mňa veľká príležitosť a som pripravený urobiť všetko pre to, aby som Wolves dostal tam, kam patria. Do Premier League,“ povedal Peixoto podľa agentúry AFP.
Wolverhampton skončil v uplynulej sezóne na poslednom mieste Premier League, v 38 zápasoch dosiahol iba tri víťazstvá. V druhej najvyššej súťaži Championship bude hrať premiérovo od roku 2018.