Bývalý hráč Valencie či Wolverhamptonu čelí rozsudku. Dôvodom je sexuálne napadnutie

Rafa Mir.
Rafa Mir. (Autor: TASR/AP)
TASR|15. jún 2026 o 18:09
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Musí tiež zaplatiť odškodné v celkovej výške 64-tisíc eur.

Španielskeho futbalistu Rafu Mira odsúdili na osem a pol roka väzenia za sexuálne napadnutie.

Trest pre útočníka Sevilly, ktorý v minulej sezóne hosťoval v Elche, rozdelili na sedem rokov väzenia za prvý trestný čin a ďalších osemnásť mesiacov za ublíženie na zdraví.

Podľa španielskych médií má Mir zákaz priblížiť sa k obeti na menej ako 500 metrov po dobu desiatich rokov.

Musí tiež zaplatiť odškodné v celkovej výške 64-tisíc eur. Súdne rozhodnutie je stále predmetom odvolania, rozsudok ešte nie je právoplatný.

Vyšetrovanie tohto prípadu trvalo niekoľko rokov. Polícia ho prvýkrát zadržala v roku 2024.

Podľa správ z médií sa incident stal na večierku, ktorý sa konal v dome španielskeho futbalistu. Mira a jeho spoluhráča obvinili zo znásilnenia dvoch žien.

Počas svojej profesionálnej kariéry hral 28-ročný útočník za Valenciu, Sevillu, Wolverhampton, Nottingham Forest a niekoľko ďalších európskych klubov.

La Liga

    Rafa Mir.
    Rafa Mir.
    Bývalý hráč Valencie či Wolverhamptonu čelí rozsudku. Dôvodom je sexuálne napadnutie
    dnes 18:09
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